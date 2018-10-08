Что думает Александр Гитлер о Меркель и Трампе

На лужайке перед домом, где живут братья Брайан и Льюис, развевается американский флаг - привычная картина для Лонг-Айленда, расположенного недалеко от Нью-Йорка. Единственное отличие этого дома от соседних в том, что он окружен двухметровой, выкрашенной в белый цвет, деревянной стеной. "Мужчины, которые здесь живут, хранят тайну. Они - последние в роду Гитлеров", - сообщает Bild.

Об этом в городе почти никому не известно: Гитлеры сменили фамилию еще в 1946 году. Брайан и Льюис - внучатые племянники нацистского диктатора, добавляет автор публикации Тимо Локошат.

Адольф Гитлер, сообщается далее, был дядей их отцу, Уильяму Патрику Гитлеру. Тот перебрался в США в 1939 году, где в рядах ВМФ воевал против Германии - под своей исконной фамилией.

После войны, пишет автор, Уильям Гитлер "исчез", переехав с женой в Лонг-Айленд. "Он не хотел, чтобы и на его сыновей ложилось проклятие его фамилии (...). Кроме того, он боялся мести старых нацистов: Адольф Гитлер ненавидел своего племянника и считал его "отвратительным".

Лишь 20 лет назад благодаря книге британца Дэвида Гарднера стало известно о том, что семья существует - последние Гитлеры по мужской линии. С ними с тех пор никто не говорил - никаких интервью братья не давали.

На звонок открывает Брайан, младший из братьев. Когда корреспондент издания представляется, в ответ он слышит лишь "сорри" и видит перед собой закрывшуюся дверь. Через несколько мгновений включается автоматический полив лужайки - все становится окончательно понятно, замечает журналист.

Возможно, молчание прервет третий брат, самый старший из "Гитлеров" - он живет на севере, в 45 минутах езды на автомобиле.

"Что вы хотите? - недовольно спрашивает высокий мужчина в клетчатой рубашке и бежевых брюках. - Мы никогда не говорим с репортерами - вы же сегодня уже были у моих братьев!"

"Я побоялся, что, если сразу скажу, что у меня пара вопросов насчет истории семьи, он захлопнет дверь перед моим носом. Поэтому говорю, что хочу услышать его мнение по поводу политики Германии", - пишет Тимо Локошат.

68-летний мужчина отступает на шаг назад, опускает москитную сетку и прислоняется к косяку. "Задавайте ваши вопросы". Интервью с Гитлером - через москитную сетку, замечает журналист.

Александру Гитлеру нравится Ангела Меркель, пишет автор. "Похоже, она умна и образованна".

"Если знать, кто приходится родственником этому мужчине, во внешности можно проследить определенное сходство", - замечает Локошат.

На вопрос о том, что он думает о миграционной политике, которую проводит канцлер, Александр коротко замечает, что она "знает, что надо делать". И если бы он мог, он бы проголосовал за нее.

И это при том, что он, как и его братья, "закоренелые" республиканцы, говорится в статье.

А что насчет Трампа? "Он определенно не в числе моих фаворитов", - говорит собеседник Bild. "Что-то из того, что говорит Трамп, вполне нормально. Но по большей части...", - Александр не заканчивает фразу и начинает новую: "Мне не нравится то, как он себя ведет. И еще: я не люблю лжецов".