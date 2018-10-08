Никто не умеет отмечать свой день рождения так, как Владимир Путин

"Владимир Путин (Санкт-Петербург, 1952) - лидер, за которого россияне голосуют массово (хотя на выборах в марте этого года несколько наблюдателей сообщали о нарушениях при голосовании, на котором он набрал 76% голосов), диктатор в глазах некоторых международных политических активистов (и таких влиятельных россиян, как шахматист Гарри Каспаров), а также неистощимый источник мемов для миллионов зрителей по всему миру, которым удается позабыть о его политической символике - они просто наблюдают за лидером, который обожает все избыточное", - пишет обозреватель El Pais Гильермо Алонсо.

"Его рост - 170 см, он вырос во враждебной среде и с детства привык выживать благодаря тому, что придавал себе вес и проецировал преувеличенный образ себя. Элемент его успешной коммуникационной стратегии - позиционирование себя в качестве сверхчеловека, наделенного огромной физической силой, а также блестящим стратегическим интеллектом", - пишет автор.

В статье, опубликованной в субботу 6 октября, говорится: "В это воскресенье Путину исполняется 66 лет (хотя по внешности ему столько не дашь - некоторые иностранные СМИ уверяют, что это благодаря ботоксу), и он отметит праздник, как обычно, с размахом. На данный момент известно, что среди гостей будет его друг Сильвио Берлускони, с которым Путин много лет поддерживает тесные отношения; чтобы побыть рядом с ним в Сочи (на любимом морском курорте богатых и могущественных россиян), итальянец, возможно, пропустит митинг своей партии".

Газета углубляется в прошлое: "Миф (и скандал) вокруг дней рождения Путина впервые возник в 2010 году". В продаже появился "эротический календарь с изображениями 12 студенток факультета журналистики", как описывает его автор. "В России это событие восприняли с весельем, в остальном мире - с негодованием, а Путин, по словам его пресс-секретаря (в оригинале ошибочно "тогдашнего пресс-секретаря". - Прим. ред.), - с равнодушием", - пишет издание.

В 2011 году одна группа девушек распространила видеоролик, в котором они, одетые в нижнее белье, пекли торт, а другая раздавала прохожим любимые блюда Путина. В России была опубликована детская книга о юных Путине и Медведеве.

"60-летие, в 2012 году, когда Путин вернулся к власти, подтвердило, что этот вид культа личности лидера уже стал нормой. В центре Москвы читали стихи в его честь, на мостах вывешивали его портреты, а в сибирском Челябинске выставили огромную открытку, чтобы граждане поздравили президента лично", - говорится в статье.

В 2014 году Путин праздновал 62-летие в сибирских лесах, в 2015-м - в Сочи, где играл в хоккей на льду.

"В 2015 году его друг Берлускони подарил миру непревзойденный мем - преподнес Путину пододеяльник, на котором оба лидера в натуральную величину изображены в момент рукопожатия", - пишет автор.

По мнению издания, теперь "мир вопрошает, что придет в голову Путину, чтобы отметить свое 70-летие в 2022 году. Мало кто спрашивает, останется ли он на своем посту. Почти все предполагают, что останется".