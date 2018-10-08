Спорт и калории переоценены: что оказывает на наш вес гораздо больше влияния

"Не количество калорий и не занятия спортом определяют то, будем ли мы стройными или полными, сбросим ли вес или останемся пухлыми вопреки диетам. Исследования показывают, что решающее значение имеют совсем другие факторы", - пишет на страницах Focus Моника Пройк.

"Отрицательный баланс калорий не всегда связан с похудением, - отмечает журналистка. - Об этом могут рассказать люди в теле, которые постоянно подвергают себя самоистязанию и мало едят, но, несмотря на это, не теряют вес. С другой стороны, есть много людей, которые ежедневно потребляют больше калорий, чем сжигают, и, тем не менее, остаются стройными".

Исследования ставят под сомнение второй закон, гласящий, что стройным становится тот, кто двигается каждый день. "Так, участники одного из исследований на тему снижения веса благодаря спорту скорее прибавляли в весе и вопреки ожиданиям не становились стройными, - передает Пройк. - На самом деле большую часть калорий сжигает не спортивный досуг, настоящим "пожирателем" энергии является наш мозг. (...) Однако большую часть энергии, исключительно в форме глюкозы, мозг перерабатывает во время активности, которую сознательно мы не воспринимаем, например, образование гормонов, а также управление обменом веществ и работой органов".

"Тогда решающим должен быть стиль жизни, - продолжает журналистка. - Наш западный, сидячий образ жизни часто рассматривается как корень зла в эпидемии избыточного веса. Но и это удалось опровергнуть в одном из исследований. Ученые сопоставили ежедневную потребность в калориях типичных американцев, ведущих сидячий образ жизни, с представителями одного африканского племени, занимающегося собирательством. Потребность обеих групп в калориях оказалась одинаковой: у мужчин она составила 2600 ккал, у женщин - почти 2000 ккал, хотя африканцы, ведущие первобытный образ жизни, постоянно находятся в движении и сидят днем лишь изредка".

Вероятно, существенное влияние оказывали потребляемые продукты питания, а они отличались в двух группах значительно. По словам Эндрю Гринберга, профессора Медицинской школы и Школы Фридмана по вопросам науки и политики в области питания при Университете Тафтса, определенные продукты питания связаны с увеличением веса, другие - с его потерей. Исследования, проведенные ученым, показали, что особенно быстро к набору веса приводят такие продукты, как картофель, изделия из белой муки и сахар. Овощи, фрукты, орехи и йогурт, напротив, способствуют снижению веса, говорится в статье.

"Объясняется это наличием пищевых волокон, которые в больших количествах содержатся в овощах, фруктах и орехах, - поясняет Пройк. - Вместе с неперевариваемыми волокнами организм избавляется и от калорий".

Таким образом, клетчатка положительно сказывается на обмене веществ, однако многое в этой взаимосвязи определяется генетикой, отмечает издание.

Тем не менее, надежда есть и у людей, которым приходится бороться против лишнего веса несмотря на прилагаемые усилия: правильные привычки в питании меняют и аппетит, как показало исследование, проводившееся на протяжении шести месяцев. "Половина испытуемых питалась определенными продуктами, богатыми клетчаткой и белком, и, кроме того, им советовали принимать пищу до полуденного собрания, так как на нем всегда подавали пиццу. Контрольная группа питалась обычным образом. Периодически проводилось сканирование мозга участников, которым при этом показывали различные продукты питания. Постепенно центр удовольствия в мозге испытуемых все сильнее реагировал на полезные продукты питания. Аппетит к цельнозерновым продуктам и фруктам вырос, а фастфуд перестал быть привлекательным", - передает журналистка.

Таким образом, люди, генетически склонные к избыточному весу, все-таки могут похудеть - благодаря правильным продуктам питания и выдержке, резюмирует Пройк.