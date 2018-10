8 октября 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Россия вряд ли станет менее агрессивно шпионить, предупреждают аналитики По мнению аналитиков, позорное разоблачение нескольких агентов Москвы в Нидерландах вряд ли удержит ее от агрессивных шпионских операций за рубежом, пишет журналист The Guardian Эндрю Рот. Раскрытые в четверг разнообразные задания ГРУ связаны скорее не с традиционной разведкой, а с имиджем России, сказали аналитики. Они указали на то, что разведслужбу переориентировали на политические цели. "Похоже, единственное, что они взяли от военных, это идея о том, что они могут действовать как на войне без правил", - сказал автор книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов. По словам Солдатова, Кремль, вероятно, был готов к тому, что его операции могут быть раскрыты. У России было много месяцев, чтобы договориться с голландцами держать провалившуюся операцию в тайне, так что, возможно, это не было для нее приоритетом. И хотя ГРУ публично опозорилось, Солдатов и другие аналитики считают, что последствия для него будут ограниченными. "Я не ожидаю каких бы то ни было репрессий в отношении ГРУ. Люди готовы мириться с такого рода последствиями", - сказал он. Близкий к Министерству обороны Британии источник сообщил, что о крупных перестановках слухов не было. "Военные делают то, что им говорят. Их за это не наказывают", - сказал источник. "На Западе надеялись, что публичное разоблачение операций ГРУ вынудит Путина приструнить поведение разведслужбы", - отмечается в статье. Но следящие за Кремлем наблюдатели говорят, что Путин редко сгибается под прямым давлением и все время стремится дать "асимметричный ответ". "Путин очень последователен в одном: он не считает, что ошибается, - сказал российский колумнист Максим Трудолюбов. - Он глубоко убежден в том, что идет своим путем. У него есть миссия, и она не изменится". Политические перемены, по его словам, маловероятны - Кремль скорее будет искать "технические решения". "Они просто подумают, что не были готовы для этой задачи, - сказал Трудолюбов. - Им понадобится оборудование и люди получше. Они этим займутся. И со временем мы увидим своего рода усовершенствованных Боширова и Петрова". По словам аналитика Владимира Фролова, этот случай не столь пагубен, как "крупное предательство, Потеев и нелегалы в 2010 году". "Это лишь сопутствующий ущерб, - сказал Фролов о разоблаченных в четверг шпионах. - Проблема не в их работе, а в поставленной перед ними задаче. Они не должны взламывать ВАДА". Операции, по его словам, производили впечатление поспешных. Возможно, спецслужбе дали мало времени для подготовки. Фролов прогнозирует ограниченные последствия для ГРУ: "Проведут какие-то внутренние расследования, но крупных увольнений не будет". Источник: The Guardian