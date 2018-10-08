Убийство журналистки в Болгарии вызвало волну возмущения

В последнем выпуске своей передачи она взяла интервью с двумя журналистами-расследователями о подозрениях в возможном мошенничестве с фондами Евросоюза, пишет корреспондент французской Le Monde.

Журналистка Виктория Маринова стала жертвой убийства в субботу 6 октября в Болгарии. Она была административным директором и ведущей новостной передачи на канале TVN в городе Русе, говорится в статье.

Молодая женщина получила удары по голове и была задушена, министерство внутренних дел уточнило, что она также была изнасилована, сообщает автор статьи.

Следствие рассматривает все следы, связанные и с личной, и с профессиональной жизнью журналистки, говорится в статье.

В последнем выпуске своей передачи от 30 сентября она брала интервью с известными журналистами-расследователями болгарином Димитаром Стояновым и румыном Аттилой Биро, которые вели расследование по фактам мошенничества с фондами Евросоюза, куда были вовлечены различные бизнесмены и депутаты. Оба журналиста в ходе этого расследования вскоре были задержаны полицией, обвинения по поводу их дела высказывала НПО "Репортеры без границ", напоминает автор.

Из-за столь тревожной ситуации многие наблюдатели в воскресенье стали устанавливать связь между убийством журналистки и ее профессиональной деятельностью. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в своем сообщении в Twitter заявил, что он "шокирован" убийством "журналистки-расследователя", призывая к "полному и тщательному расследованию".

Многие журналисты поделились своими эмоциями в социальных сетях, напоминая, что Маринова стала третьим журналистом, убитым за год в Европе, после репортера Яна Куцяка в Словакии в феврале и мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в октябре 2017 года, говорится далее.

Согласно последнему рейтингу свободы прессы, устанавливаемому "Репортерами без границ", Болгария занимает 111-е место из 180, далеко не худшее в ЕС, сообщает автор статьи.

"Мы потрясены. Никогда раньше мы не получали угроз ни в какой форме", - заявил AFP один журналист телеканала TVN в Русе, сотрудник убитой, на условиях анонимности. И добавил, что его коллеги и он сам теперь опасаются за свою безопасность.