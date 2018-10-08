Российские кибератаки: "Обвинить Москву, чтобы ее устрашить"

Многие западные страны обвинили Россию в кибератаках. В интервью изданию L'Express Жюльен Носетти, научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI), специалист по России и вопросам кибербезопасности, утверждает, что эти обвинения обусловлены прежде всего "политическим выбором" Запада.

"Обвинения против России со стороны западных стран множатся уже в течение нескольких месяцев, но ситуация прошлого четверга особенная в плане количества стран, которые скоординировались с тем, чтобы предъявить эти обвинения", - считает Носетти.

"Между тем в подобных обвинениях нет ничего удивительного: враждебность между Россией и США уже установилась, Великобритания еще сильнее ополчилась против Москвы после дела Скрипаля, Нидерланды тоже считают, что пережили некое вмешательство со стороны России в ходе референдума 2016 года о возможном соглашении Евросоюза об ассоциации с Украиной", - продолжает эксперт.

"Определить происхождение кибератаки - это технически очень сложный процесс. Таким образом, приписывание кибератаки какой-либо стране основано прежде всего на политическом выборе, и все это следует рассматривать исходя из параметров устрашения", - полагает Носетти.

"Я думаю, что для Запада, особенно для европейцев, речь идет о том, чтобы передать месседж чуть более чем за полгода до европейских выборов мая 2019 года", - полагает собеседник издания.

"Несомненно то, что наблюдается мировая тенденция к усилению возможностей в области кибератак и что неоспоримыми лидерами в этой сфере являются США, а прямо за ними следуют Китай и Россия", - отмечает Носетти.

"Нам в точности неизвестно, какие атаки были проведены Россией, но она их, конечно, устраивает, тем самым способствуя поддержанию гонки кибервооружений, представляющей собой важнейший ресурс для Москвы. Проведение кибератак - это асимметричный метод ответа на провокации со стороны ее соперников, причем метод менее затратный, чем применение обычных военных средств", - указывает эксперт.

"В основе таких дел лежат аппаратные игры в России. ГРУ - это Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которое зависит от Министерства обороны. Исторически сложилось так, что это другая "большая" разведслужба наряду с экс-КГБ, ставшим ФСБ, откуда произошел Владимир Путин, и существует некое соперничество между обеими спецслужбами, которое сегодня разыгралось в полной мере", - поясняет Носетти.

"В частности, это относится к кибернетическим возможностям, которые являются истинным ресурсом, и контроль над ним оспаривают две спецслужбы. Судя по всему, после аннексии Крыма в 2014 году и российского вмешательства на Украине ГРУ достигло лидирующего положения в этой области, что вызывает некую зависть со стороны ФСБ", - считает собеседник издания.