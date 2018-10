8 октября 2018 г. Дженнифер Гулд Кейл | New York Post Федеральные власти США заморозили активы Дерипаски, в том числе особняк в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке "Как стало известно New York Post, просторный особняк в Верхнем Ист-Сайде арестован в ходе яростной битвы между правительством США и российским олигархом Олегом Дерипаской", - пишет журналистка Дженнифер Гулд Кейл. Напомнив, что после включения Дерипаски в санкционный список Вашингтон заморозил его активы в США, газета пишет, что среди этих активов есть особняк в Нью-Йорке по адресу дом 11, Восточная 64-я улица. "Но Дерипаска, как стало известно нашей газете, договорился, чтобы в его надежных стенах жили дети и бывшая жена его делового партнера, олигарха Романа Абрамовича", - говорится в статье. "Абрамович недавно передал недвижимость стоимостью 92 млн долларов своей бывшей жене Даше Жуковой, издателю и меценату, которая, согласно реестру недвижимости, указала "дом 11, Восточная 64-я улица" в качестве своего текущего адреса. Одна из близких подруг Жуковой - Иванка Трамп. Они так близки, что Жукова и Абрамович часто путешествовали и общались вместе с г-жой Трамп и ее мужем, президентским зятем и советником Джаредом Кушнером, по всему миру - от элитных модных мест России и Хорватии до Аспена и Нью-Йорка. Жукова сейчас встречается со Ставросом Ниархосом, наследником греческого судовладельца, а Абрамович, по некоторым сведениям, встречается с Полиной Дерипаской - женой Олега Дерипаски, с которой тот живет врозь. Согласно реестру недвижимости, Дерипаска купил объект в Ист-Сайде в 2008 году за 42,5 млн долларов", - говорится в статье. Издание сообщает, что это "пятиэтажный таунхауз двойной ширины" (средняя ширина таунхаузов в Ист-Сайде в Манхэттене - 19,1 фута. - Прим. ред.). "Представители Дерипаски и Жуковой не ответили на просьбы о комментариях", - утверждает газета. Источник: New York Post