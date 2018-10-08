В Латвии набирают очки новые партии

"В Сейме, парламенте Латвии, не остается и камня на камне", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Рудольф Херманн. Уставшие от семейственности и коррупции избиратели вывели на политическую сцену страны новые партии, завоевавшие около 40% голосов.

"Согласно предварительным результатам, на парламентских выборах в Латвии, прошедших в субботу, правящим правоцентристским партиям пришлось понести серьезные потери и в новом Сейме они больше не получат большинства. (...) Как и четыре года назад, лучший результат показала социал-демократическая партия "Согласие", электоратом которой является в первую очередь русскоговорящее население Латвии", - сообщает издание.

"В последнем созыве другие партии держали партию "Согласие" на дистанции от власти, - подчеркивает журналист. - Хотя она и ведет себя дружелюбно по отношению к ЕС и считает себя сторонницей членства Латвии в НАТО, партия имеет многолетние отношения с государственной партией Путина в России и лишь недавно прекратила их официально".

"Вероятно, президент Раймонд Вейонис повременит с тем, чтобы поручить "Согласию" формирование правительства. Однако это означает, что на фоне разнящихся программ других партий и отсутствия у существенной части нового парламента политического опыта будет тяжело добиться создания стабильной коалиции и потребуются уступки со стороны всех участников", - заключает Херманн.