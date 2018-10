8 октября 2018 г. Редакция | The Observer Путин слаб. Но чтобы дать ему отпор, нужно международное сотрудничество "Степень угрозы, которую Россия представляет для Британии и ее союзников, не следует преувеличивать", - считает британское издание The Observer. В редакционной статье газета указывает на сокращение российских расходов на оборону, экономический спад из-за санкций, имущественное неравенство, низкую продолжительность жизни, рост бедности и дефицит демократии. "Путин относится к миру за пределами России одновременно с обидой и страхом. Он скорбит из-за крушения Советского Союза, которому он служил в качестве шпиона КГБ. Он горячо верит в то, что Запад стремится отказать России в ее законном статусе великой державы. Грубыми выражениями типа "подонок" и агрессивными заговорами за рубежом, тайными и явными, он ежедневно демонстрирует внутреннюю потребность в мести. Но в конечном счете Путин слабый человек со слабыми картами на руках", - пишет The Observer. Тем не менее, крайне важно следить за формирующейся угрозой со стороны Москвы, отмечается в статье. "Это правда, что, по словам Путина, шпионаж - одна из древнейших профессий. Было бы наивно полагать, что он прекратится. Но разумно использовать все возможные меры для его разоблачения, как бы неловко это временами ни было", - подчеркивает издание. "Что еще нужно сделать? России уже тяжело под чередой санкций, последовательно введенных после аннексии ею Крыма и жестокого нападения в Солсбери. Безусловно, следует прилагать больше усилий для борьбы с отмыванием денег через Лондон. Помогло бы, если бы Дональд Трамп прекратил потворствовать своему русскому приятелю", - говорится в статье. "Если рассматривать дополнительное существенное наказание, то можно было бы подумать над тем, чтобы согласованно подвергнуть Россию остракизму на международном уровне, начиная с дипломатических форумов и заканчивая спортивными мероприятиями", - предлагает издание. Впечатляющая демонстрация координации между властями США, Британии и Нидерландов показала, насколько международное сотрудничество важно для того, чтобы давать отпор России и неизвестным пока будущим угрозам. "Министр иностранных дел Джереми Хант самодовольно говорил о том, в какой изоляции оказался Путин. Но осознает ли Хант, насколько он сам изолирован после своего оскорбительного и постыдного сравнения ЕС с Советским Союзом?" - пишет The Observer. Британии более чем когда-либо нужны друзья за рубежом. Оскорблять их ради дешевой политической выгоды - значит предавать национальные интересы страны и обнадеживать затаившихся бандитов вроде Путина, подчеркивает издание. Источник: The Observer