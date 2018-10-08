Время невиновности прошло

"Долгое время вряд ли какое-либо правительство осмеливалось напрямую возлагать вину за хакерские взломы и дезинформацию на спецслужбы. Теперь Россию впервые обвинило и правительство Германии - последствия могут быть драматическими", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Патрик Бойт.

Заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта "обозначило переломный момент в политике", полагает автор статьи.

По мнению Торстена Беннера, директора Глобального института общественной политики в Берлине, разоблачение агентов ГРУ Нидерландами стало "золотой возможностью" для того, чтобы идентифицировать исполнителей "с минимальным риском".

"Правительство ФРГ смогло легко присоединиться к обличительной акции, - поясняет Бойт. - К тому же почти одновременно США обвинили семерых российских агентов в хакерских атаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а британские власти опубликовали список хакерских группировок, за которыми "почти наверняка" стоит российская служба военной разведки ГРУ. Зайберт заявил о полном доверии [Берлина] к сведениям британских и голландских ведомств. А вывод о том, что за хакерскую кампанию APT28, совершившую среди прочего атаку на Бундестаг в 2016 году, несет ответственность ГРУ, основывается, по словам Зайберта, "на совокупности собственных, очень хороших фактов и источников".

"Одной из причин, по которой российские кампании по осуществлению хакерских атак и дезинформации проводились годами и имеют место по сей день, является отсутствие ответа со стороны Запада, - уверен автор статьи. - Теперь с этим должно быть покончено. Так, президент США Дональд Трамп определил в сентябре, что в будущем вмешательство в предвыборную борьбу путем хакерских взломов и пропаганды автоматически повлечет за собой экономические санкции. Совместная акция Великобритании, США, Нидерландов и Германии, которую тотчас подхватили ведущие представители Еврокомиссии и НАТО, также является значимым сигналом".

"Можно однозначно говорить о смене парадигм", - считает Свен Херпиг из немецкого фонда "Новая ответственность". "Наконец-то есть желание открыто осуществить ответные меры, например, ввести санкции, выслать дипломатов или начать уголовное преследование. Но для этого также необходимо открыто представлять доказательства атаки", - передает Бойт мнение эксперта.

Эксперт Торстен Беннер также считает, что тот, кто осмеливается делать конкретные заявления, хочет найти "публичную поддержку для возможных ответных мер", говорится в статье.

"Оба эксперта предполагают, что обострение ситуации станет более вероятным, а ответных мер будет больше. Если одна сторона разоблачает обнаруженных агентов, другая сторона может попытаться предпринять похожие или еще более жесткие акции мести в отношении агентов в собственной стране. Утечка компрометирующих документов может привести к ответным хакерским атакам, санкции - к контрсанкциям. Возможно также, что хакерские взломы и дезинформация в сети в будущем будут осуществляться бесцеремонно, ведь о существовании таких кампаний и их кукловодах и без того уже известно", - передает Der Spiegel.