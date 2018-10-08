Что стоит за провалами российских шпионов?

Многие операции ГРУ были раскрыты - это послужило для экспертов доказательством того, что российской военной разведке не хватает профессионалов, пишет в статье на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Франк Герольд.

"Правительство ФРГ обвиняет хакеров из ГРУ в кибератаках на компьютеры Бундестага и других ведомств. Минюст США выдвигает обвинения против семи российских агентов, которые, по имеющимся данным, в период с 2014 по 2018 год осуществляли шпионскую деятельность в антидопинговом агентстве США. Нидерланды выслали четверых предполагаемых сотрудников российских спецслужб, целью которых предположительно была ОЗХО в Гааге. Что скрывается за этим бросающимся в глаза наслоением провальных - с российской точки зрения - секретных операций за границей?" - задается вопросом Герольд.

Для представителя МИД РФ Марии Захаровой, все эти обвинения - не что иное, как "шпиономания". Однако наряду с этой, "официальной" версией, в России давно ведется дискуссия о том, "почему речь то и дело заходит именно о военной разведке и почему в последнее время случаются провалы, указывающие на дилетантство, которого от российских профессионалов в общем-то не ждешь".

Как пишет в своем блоге российский оппозиционный политик Константин Боровой, ГРУ всегда активно конкурировала с ФСБ - за проекты, бюджет и влияние на руководство. В начале своего правления президент Путин пытался объединить обе разведки под крышей Совета Безопасности РФ, однако эта попытка провалилась. "Коллеги Путина по КГБ занимают сегодня руководящие позиции от Совета Безопасности до ФСБ", - говорится в статье.

"На сегодняшний день ГРУ, по всей видимости, лидирует в этой конкурентной борьбе. Это может быть связано с операцией, успешно осуществленной четыре года назад: аннексией украинского полуострова Крым", - отмечает автор и указывает на то, что ключевую роль в бескровном захвате украинской территории сыграли "спецназовцы", подчиняющиеся ГРУ.

Как пишет далее журналист, 12 офицеров ГРУ значатся в списке, составленном комиссией Мюллера: в 2016 году они якобы взломали электронную почту кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Еще один генерал ГРУ, по некоторой информации, стоит за ракетным ударом, в результате которого в 2014 году был сбит малайзийский МН 17. "В том же году сотрудники военной разведки якобы попытались осуществить в Черногории государственный переворот; да и в деле об отравлении Скрипалей в этом году улики явно указывают на ГРУ".

Но все эти усилия, продолжает Герольд, не привели к желаемым результатам: Скрипаль выжил, Черногория стала членом НАТО, сбитый МН 17 оказался причиной западных санкций и даже поражение Клинтон на выборах больше не расценивается в России как успех.

Это привело к новым дискуссиям среди экспертов, которые полагают, что все эти неудачи свидетельствуют "о недостаточном профессионализме" сотрудников ГРУ, отмечается далее.

По мнению политолога Александра Баунова, главреда сайта "Карнеги.ру", ГРУ остается организацией, к которой следует относиться серьезно. "Однако она перестала быть элитой - в том ее виде, в котором она существовала в советское время".

Роман Доброхотов из оппозиционной организации Insider, занимающейся собственными расследованиями, выражается более конкретно: "Мы видим, что ГРУ страдает от вопиющей нехватки кадров".

По всей видимости, провалы ГРУ не слишком сильно вредят президенту Путину. "Каждое разоблачение и обвинение со стороны Запада лишь делает более достоверным миф о том, что Россия окружена врагами наподобие осажденной крепости. И против этих врагов надо сплотиться", - таков, по мнению автора, нарратив Кремля.

Именно поэтому, считает Герольд, Путин спокойно реагирует на разоблачения. Как заявил он на пресс-конференции, "возня между спецслужбами не сейчас началась, шпионаж, как и проституция, - одна из самых важных профессий в мире". Бывшему офицеру КГБ об этом должно быть известно как никому другому, замечает журналист.