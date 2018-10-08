Российские хакеры избрали своей мишенью Cancer Research UK и другие британские компании

"Как стало известно Sunday Telegraph, Cancer Research UK стала мишенью российских хакеров, стоявших за кибератаками на British Airways и Ticketmaster, при которых были украдены данные 400 тыс. клиентов", - пишут журналисты Джеймс Кук и Наташа Бернал.

"По словам экспертов по кибербезопасности из консалтинговой фирмы RiskIQ, Magecart, анонимная российская группировка киберпреступников, пыталась украсть данные о кредитных картах живущих в Великобритании лиц, которые покупали товары через интернет-магазин подарков этой благотворительной организации, работающей в сфере лечения рака", - говорится в статье.

"Мишенью хакеров были еще три компании, базирующиеся в Великобритании: издательство Faber & Faber, поставщик товаров для домов престарелых Countrywide Healthcare и розничный магазин мебели Aria", - говорится в статье.

"Официальный представитель Cancer Research UK подтвердил, что в июне 2016 года интернет-магазин благотворительной организации был взломан, но сказал, что какая-либо информация о кредитных картах не похищалась", - говорится в статье.

"Неназванный представитель издательства Faber & Faber подтвердил, что в 2016 году компания была взломана хакерами", - пишет издание. "Один человек столкнулся с негативными последствиями, но несущественными", - сообщил источник.

О попытках хакерских атак на Countrywide Healthcare и Aria газета пишет: "ничто не указывает, что эти взломы были успешными".

Газета сообщает: "Личности физических лиц, стоящих за Magecart, остаются неизвестными, но группировка переправляла похищенную информацию на серверы в России. Она пользуется русскоязычными форумами хакеров и размещает объявления о трудоустройстве на русском".

"Похищенная информация о кредитных картах, добытая группировкой, продается в интернете на форумах хакеров", - пишет издание.

"Другой метод, используемый группировкой для заработка на похищенной информации, - наем русскоязычных граждан США, чтобы те получали товары, приобретенные мошенническим путем, и пересылали в Россию, где их можно перепродать", - говорится в статье.