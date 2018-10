8 октября 2018 г. Кэт Лей | The Times Для мужчин с репродуктивными проблемами размер имеет значение "Размер на самом деле может иметь значение, если вы надеетесь стать отцом - об этом гласит исследование, установившее, что мужчины с репродуктивными проблемами менее щедро одарены" природой, сообщает корреспондент The Times Кэт Лей. Команда ученых из Университета Юты выяснила, что у мужчин, не страдающих репродуктивными проблемами, длина пениса в среднем 13,4 см, а у бесплодных - 12,5. Руководитель исследования Остин Слейд пояснил: "Возможно, это проявление врожденных или генетических факторов, которые вызывают предрасположенность к бесплодию. Пока что мужчинам с более короткими пенисами не нужно беспокоиться о своей фертильности". В рамках исследования были изучены данные по 815 мужчинам, из которых 219 с 2014-го по 2017 год обращались за помощью в связи с бесплодием, а 596 - в связи с другими проблемами. "Один сантиметр, может, и не сильная разница, но статистически значение явно есть. Остается выяснить, существуют ли различные пороговые значения длины пениса, которые могли бы предсказать более серьезное бесплодие", - сказал Слейд. Источник: The Times