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8 октября 2018 г.
8 октября 2018 г.

Кэт Лей | The Times

Для мужчин с репродуктивными проблемами размер имеет значение

"Размер на самом деле может иметь значение, если вы надеетесь стать отцом - об этом гласит исследование, установившее, что мужчины с репродуктивными проблемами менее щедро одарены" природой, сообщает корреспондент The Times Кэт Лей.

Команда ученых из Университета Юты выяснила, что у мужчин, не страдающих репродуктивными проблемами, длина пениса в среднем 13,4 см, а у бесплодных - 12,5.

Руководитель исследования Остин Слейд пояснил: "Возможно, это проявление врожденных или генетических факторов, которые вызывают предрасположенность к бесплодию. Пока что мужчинам с более короткими пенисами не нужно беспокоиться о своей фертильности".

В рамках исследования были изучены данные по 815 мужчинам, из которых 219 с 2014-го по 2017 год обращались за помощью в связи с бесплодием, а 596 - в связи с другими проблемами.

"Один сантиметр, может, и не сильная разница, но статистически значение явно есть. Остается выяснить, существуют ли различные пороговые значения длины пениса, которые могли бы предсказать более серьезное бесплодие", - сказал Слейд.

Источник: The Times


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