8 октября 2018 г. Кэролайн Уилер, Тим Шипман, Марк Хукхэм | The Times Великобритания проработала сценарий кибератаки на Москву "Военачальники отработали сценарий массивной кибератаки с целью обесточивания Москвы на случай военного нападения Владимира Путина на Запад - после того как они пришли к выводу, что единственный другой способ нанести ответный удар - это применить ядерное оружие", - сообщают журналисты британской The Times Кэролайн Уилер, Тим Шипман и Марк Хукхэм. Высокопоставленные источники в органах безопасности сообщили о своем беспокойстве по поводу пробела в потенциале Британии: если не доходить до запуска ядерной ракеты Trident, оружия для противостояния кремлевской агрессии слишком мало. "По итогам мероприятий по планированию в связи с российской угрозой чиновники "побелели" от осознания скорости, с которой может обостриться конфронтация с Москвой. Сотрудники Уайтхолла пообещали укреплять наступательный потенциал в киберпространстве, в том числе способность "выключить свет в Кремле", - передают журналисты. В результате, отмечают авторы, у Британии будет больше вариантов, если Путин распорядится захватить эстонские острова, вторгнуться в Ливию, чтобы захватить запасы нефти и вызвать в Европе новый миграционный кризис, либо прикажет напасть на британских военных с помощью нерегулярных сил или создать угрозу для нового британского авианосца. "На сверхсекретных организационных встречах, раз в неделю проводившихся в Уайтхолле, был сделан вывод о том, что кибероружие является для Британии наилучшим вариантом сдерживания России, поскольку у Запада больше нет небольших тактических ядерных вооружений", - сообщают авторы публикации. Высокопоставленный источник заявил: "Россия и дальше будет пытаться подорвать нашу западную демократию. Вероятно, до традиционной войны они не дойдут, но у Эстонии есть острова, которые они могут захватить, чтобы испытать приверженность НАТО статье 5. Каков будет наш ответ, если они потопят наш авианосец торпедами с ядерным боезарядом? В промежутке между тем, чтобы потопить их подлодку, и тем, чтобы сбросить ядерную бомбу на север Камчатки, ничего нет. Вот почему так важно киберпространство: можно пойти в наступление и выключить свет в Москве, чтобы сказать им, что они поступают нехорошо". "По словам чиновников, планов по бомбардировке Сибири составлено не было", - говорится в статье. Источник: The Times