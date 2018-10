8 октября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Девушка-серфингистка стояла за волной российской пропаганды На странице OrganicErica в Twitter сказано, что она живет в Сан-Хосе, Калифорния, на фото в профайле - молодая женщина, имеются также фото, на которых запечатлено, как она занимается серфингом, пишет обозреватель The Times Рис Блейкли. Газета отмечает: "За 60-дневный период мониторинга, который вела по заказу The Times Рене Диреста, эксперт по дезинформации, аккаунт Эрики в Twitter оживал раз в сутки в полночь по калифорнийскому времени. Каждые два часа, вплоть до 6 часов вечера он выдавал по 5 записей. Эта закономерность означает, что Эрика - скорее всего, "бот". "А конкретнее она, видимо, похожа на так называемых "бикини-троллей" - фиктивные аккаунты, имитирующие аккаунты красивых женщин и превратившиеся в любимое оружие Кремля", - говорится в статье. Газета признает, что невозможно доподлинно установить, действительно ли OrganicErica связана с Россией. Однако "экс-сотрудник "Агентства интернет-исследований" - "фермы троллей", которая стояла в центре кремлевских попыток вмешаться в выборы 2016 года в США - рассказал, как его поощряли красть из интернета фото привлекательных женщин, чтобы использовать их как аватары в профайлах фиктивных аккаунтов", пишет издание. Источник: The Times