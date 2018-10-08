Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
9 октября 2018 г.
8 октября 2018 г.

Рис Блейкли | The Times

Девушка-серфингистка стояла за волной российской пропаганды

На странице OrganicErica в Twitter сказано, что она живет в Сан-Хосе, Калифорния, на фото в профайле - молодая женщина, имеются также фото, на которых запечатлено, как она занимается серфингом, пишет обозреватель The Times Рис Блейкли.

Газета отмечает: "За 60-дневный период мониторинга, который вела по заказу The Times Рене Диреста, эксперт по дезинформации, аккаунт Эрики в Twitter оживал раз в сутки в полночь по калифорнийскому времени. Каждые два часа, вплоть до 6 часов вечера он выдавал по 5 записей. Эта закономерность означает, что Эрика - скорее всего, "бот".

"А конкретнее она, видимо, похожа на так называемых "бикини-троллей" - фиктивные аккаунты, имитирующие аккаунты красивых женщин и превратившиеся в любимое оружие Кремля", - говорится в статье.

Газета признает, что невозможно доподлинно установить, действительно ли OrganicErica связана с Россией. Однако "экс-сотрудник "Агентства интернет-исследований" - "фермы троллей", которая стояла в центре кремлевских попыток вмешаться в выборы 2016 года в США - рассказал, как его поощряли красть из интернета фото привлекательных женщин, чтобы использовать их как аватары в профайлах фиктивных аккаунтов", пишет издание.

Источник: The Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               