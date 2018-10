8 октября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Российский тролль: "Нам платили наличными, почти как проституткам" После теракта на Вестминстерском мосту в соцсетях распространилось подстрекательское фото с девушкой в хиджабе, идущей мимо раненых, глядя в телефон. Опубликовавший изображение аккаунт #SouthLoneStar, якобы принадлежащий "гордому техасцу и американскому патриоту", как оказалось, был создан за более чем пять тысяч миль от Техаса в офисном здании в Санкт-Петербурге - на кремлевской "фабрике троллей", пишет журналист The Times Рис Блейкли. По словам аналитиков, миссия "Агентства интернет-исследований" не ограничивается одними только выборами в США, и твит с Вестминстерским мостом вписывается в его зону ответственности. "Речь никогда не шла только о [выборах] 2016 года, целей всегда было несколько, - сказал эксперт из Атлантического совета Бен Ниммо. - Фабрика троллей была образована в 2013 году с изначальной целью сокрушить внутреннюю оппозицию в России. А затем кто-то в России подумал: "А погодите-ка, мы так делаем со своим народом. Нельзя ли опробовать то же самое на ком-то еще?" "Виталий Беспалов видел работу "Агентства интернет-исследований" изнутри. В сентябре 2014 года он приехал в Санкт-Петербург из Сибири. Он откликнулся на объявление о поиске копирайтера. Зарплата - 770 фунтов в месяц - была необычайно щедрой. Спустя несколько дней он понял, что его наняли писать для российской аудитории фейковые прокремлевские новости о конфликте на востоке Украины", - повествует журналист The Times. "Зарплаты были высокими, сотрудники - молодыми. Руководителям отделов было в основном слегка за двадцать. Но работа едва ли была гламурной. Коридоры больничного вида патрулировались охранниками в униформе", - пишет Блейкли. "В 2016 году, когда в западных СМИ агентство разоблачили как "фабрику троллей", новых сотрудников стали проверять на детекторе лжи. Агентство переехало в новое, лучше защищенное здание, втрое больше предыдущего", - сообщает автор. По словам Беспалова, для многих коллег угрызения совести сглаживались зарплатой, выдававшейся наличными без вычета налогов, другие верили в путинский режим. "Работа тролля немного напоминает работу проститутки - люди не любят признаваться в том, что они этим занимаются", - сказал он The Times. Со ссылкой на просочившийся в прессу документ Блейкли пишет, что в апреле 2014 года в "Агентстве интернет-исследований" был 361 сотрудник. Планировалось нанять еще 262, в том числе 27 человек для отдела, который занялся бы выборами в США. Он разрастется до не менее чем 90 сотрудников. "Крупнейшим отделением были "блоги и комментарии". Там работали в двух сменах по 12 часов: 95 человек днем, 179 ночью", - сообщает журналист. Источник: The Times