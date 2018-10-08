Конец того мира, который мы знаем

Непогода, проливные дожди, тепловые рекорды - уже сегодня мы ощущаем первые последствия глобального потепления. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором обрисовала возможные его последствия, сообщает Die Welt. Человечество должно начать действовать немедленно, призывают эксперты.

"Три года назад 196 стран взяли на себя весьма серьезные обязательства в рамках Парижского климатического соглашения. Цель - ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это возможно лишь в том случае, если будут предприняты масштабные меры по сокращению выброса углекислого газа в атмосферу", - отмечает автор публикации Сара Мария Брех.

Согласно отчету IPCC, который будет опубликован в понедельник, до 2030 года необходимо сократить выброс углекислого газа на 45% по сравнению с показателями 2010 года, а к середине века - до нуля.

"В результате промышленной деятельности, отопления, производства электроэнергии, строительства, движения транспорта и сельского хозяйства человек выбрасывает в воздух столько CO2", что он начинает там накапливаться, разогревая планету. Это и есть "парниковый эффект", две трети вины за который лежит на углекислом газе, сообщает журналистка.

По словам Никласа Хёне, профессора экологии Вагенингенского университета (Нидерланды), чтобы сократить к 2050 году выбросы углекислого газа до нуля, будет необходимо внести существенные изменения во все сферы человеческой жизни. "Мы должны изменить свое поведения - одних лишь технических решений будет недостаточно", - уверен он.

В этом-то и кроется проблема. Нам давно известно, что следует поменять, пишет автор статьи. "Меньше летать, потреблять меньше мяса, реже ездить на автомобиле. Что касается Германии, то здесь речь идет в первую очередь о сокращении объемов сжигаемого угля".

"Для политиков климатические цели представляют проблему. Кто захочет сообщить своим избирателям о том, что они теперь должны отказаться от дешевых полетов в отпуск или от говядины по привлекательной цене? Кто захочет ссориться с представителями промышленности и крупными энергокомпаниями? Вряд ли кто-то готов сегодня ограничить себя во многом только потому, что ученые предупреждают человечество о разрушительных последствиях нашего образа жизни в будущем. Однако, - отмечает автор, - речь идет уже не о будущем, а о настоящем".

Последствия глобального потепления ощущаются уже сегодня. Это и экстремальные погодные условия, и подъем уровня Мирового океана, и таяние льдов Арктики.

"Долгое время ученые пытались рассчитать последствия климатических изменений с помощью статистики", - говорится в статье. "Но события всегда нас опережали. Пока мы занимались вычислениями, что-то уже происходило", - говорит Андерс Леверманн из Потсдамского института климатических исследований. Вот уже пять лет исследователи работают над анализом физических причинно-следственных цепочек погодных катаклизмов. Эти исследования дают шанс сделать хоть и грубые, но своевременные прогнозы, отмечается далее.

Как замечает Леверманн, если человечеству не удастся сократить потепление до 1,5 градусов Цельсия или нынешняя граница будет превышена, "наш мир серьезно изменится. И мы столкнемся с климатом, о котором ничего не знаем".

В докладе перечисляются возможные изменения: уровень Мирового океана до конца этого столетия поднимется на 10 см - если произойдет потепление еще на 2 градуса, а не на 1,5. Арктика, по всей видимости, минимум раз в 10 лет будет оставаться безо льда, погибнут все коралловые рифы. "Но даже если принять как должное, что Земля нагреется на 2 градуса, в ближайшие 10 лет следует предпринимать те же меры, что и для реализации изначальной цели", - считает Леверманн.

Большинство ученых скептически относятся к тому, что человечеству удастся добиться поставленной цели в 1,5 градуса Цельсия. По мнению Якоба Вахсмута из Института Фраунхофера, человечество в ближайшие годы выбросит в атмосферу такое количество парниковых газов, что рост температур составит более 1,5 градусов и в этом случае глобальное потепление можно будет остановить только при помощи отрицательных выбросов, убрав углекислый газ из атмосферы. "Сегодня у нас нет технических возможностей сделать это", - говорится в статье.

"Ясно одно: наша жизнь изменится фундаментальным образом. В любом случае", - резюмирует автор.