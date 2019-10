8 октября 2019 г. Обзор прессы | Inopressa День рождения в Сибири: яростный Путин становится мягким? "Владимир Путин взобрался на гору и собирал грибы и ягоды в сибирской глуши, отпраздновав так свое 67-летие, хотя его рейтинги и продолжают падать", - пишет британская газета The Telegraph, добавляя, что "на видео и фотографиях, опубликованных Кремлем, Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проехал на внедорожнике по лесу и пролетел на вертолете над зубчатыми вершинами, широкими лесами и впечатляющим каньоном реки. В солнечных очках и с большим деревянным посохом президент поднялся на гору около реки Енисей на высоту почти 2 тыс. метров. (...) Позднее глава Тувы сказал, что видео было снято в его отдаленном регионе на границе с Монголией". "(...) В прошлом году Путин отпраздновал свой день рождения в приморской резиденции в Сочи с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а ранее он отмечал это событие водкой и колбасой с Си Цзиньпином из Китая", - напоминает газета. "(...) В течение двух десятилетий у власти Путин часто демонстрировал свою энергичность и предприимчивость, совершая трюки на открытом воздухе, такие как полет на планере с журавлями, стрельба из арбалета в серого кита, выпуск тигров в дикую природу и надевание на белого медведя ошейника с функцией определения местоположения", - пишет издание. "Во время отдыха его обычно показывают на охоте, на рыбалке, в походе или верхом на лошади, зачастую с обнаженным торсом. Если мерить по этим высоким стандартам, то последняя фотосессия была весьма скромной, и Путин явно прихрамывал в какой-то момент во время похода", - подмечает The Telegraph. Между тем, британский таблоид The Sun оценивает ее по-другому. "Владимир Путин позирует для забавно странных фотографий в сибирском лесу - последних в длинной череде причудливых праздничных портретов", - гласит заголовок The Sun. Таблоид указывает, что на этих фото "Владимир Путин принимает некоторые странные позы" - вот он "внимательно смотрит на дерево", а вот он "осматривает ветку сосны, которая привлекла его внимание". "Бывший агент КГБ выглядит жизнерадостным, окунаясь в лесную жизнь", - комментирует издание в подписи к одной из фото. Оценивая фотосессию, французское издание Le Parisien называет его "привычным медийным упражнением для человека в возрасте за 60, умело поддерживающего образ мужественности". "Еще пару лет назад российского президента можно было видеть в спортивных позах. (..) Путин - "классный парень", укротитель сибирской природы и других местностей, олицетворение воинственной мужественности. Фотографии из отпуска Путина в этом году, опубликованные в честь его дня рождения, говорят на новом эстетическом языке. Вежливо можно было бы сказать, что началась "зрелая" фаза президента. Путин кажется степенным, задумчивым - и достаточно одиноким во всей этой зелени. На снимках показан человек, который хотел бы уйти на покой, но не может этого сделать", - подчеркивает немецкая газета Die Presse. "Яростный Путин становится мягким?" - вопрошает в заголовке своей статьи немецкое издание Bild. "Мы привыкли к фотографиям [Владимира Путина] с обнаженным торсом и ружьем. Без рубашки на лошади. В полуголом виде с рыбой и с легкой жировой подушкой на президентском прессе. (...) Но, вероятно, в районе живота произошло что-то страшное. Новая инсценировка Путина вызвала озадаченные взгляды по всему миру. 50 фотографий, видео, и ни бицепса, ни трицепса, ни одной грудной мышцы! Путин собирает грибы и ягоды, - пишет обозреватель издания Ральф Пёрнер. - Станет ли теперь Россия доброй? Вряд ли стоит этого ждать. Экс-агент Путин всегда был знатоком тактики КГБ: покажи своему противнику именно то, что он хочет увидеть - и продвигай за кулисами свои планы. Маскировкой называют это в российской армии. Что значит: маскарад. И большего мы здесь и не видим".