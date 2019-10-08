Преждевременная эякуляция, в значительной степени надуманное расстройство

"(...) Какая длительность полового акта может говорить о том, что мужчина эякулирует слишком быстро? - задается вопросом газета Le Figaro. - По правде говоря, ни одно определение преждевременной эякуляции не является действительно удовлетворительным. Ни определение Международного общества сексуальной медицины, которое пытается дать ограничение по времени (1 минута вагинальной пенетрации в случае запущенного расстройства и 3 минуты, если это явление появилось недавно); ни определение американского Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5), которое добавляет туда частоту встречаемости (как минимум в 3 из 4 половых актов). Также очень расплывчатое определение дает Международная классификация болезней (МКБ-10), которая предполагает, что продолжительность проникновения считается достаточной, если оба партнера сумели испытать удовольствие. В то время как эксперты бьются над определением, что думают по этому поводу мужчины?"

"Чтобы ответить на этот вопрос, Французский институт общественного мнения провел исследование посредством вопросника, бесплатно заполняемого респондентом онлайн (...). На вопрос о том, случались ли слишком быстрые эякуляции за последние 12 месяцев, 6% мужчин ответили "часто", 36% - "иногда" и 29% - "редко". Результаты ответов почти такие же, как в последнем крупном опросе по этой теме, проведенном 15 лет назад Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований, Национальным институтом демографических исследований и Французским государственным исследовательским агентством по СПИДу и вирусным гепатитам. Более того, половина мужчин, опрошенных Французским институтом общественного мнения, говорят о преждевременной эякуляции, когда эякуляция происходит менее чем через 5 минут после начала полового акта, что является высоким порогом, который не встречается ни в одном определении в сексологии!" - указывает журналист Дамьен Маскре.

"В частности, Французский институт общественного мнения попросил их оценить, как долго длилась пенетрация во время их последнего сексуального контакта. Мужчины явно переоценили продолжительность своих возвратно-поступательных движений, поскольку они оценивали ее до 13 минут, тогда как, согласно "исследованию 5 стран" (Нидерланды, Испания, Великобритания, Турция, США ), в котором пары использовали планшетный компьютер для хронометрирования длительности полового акта, половина мужчин эякулировали менее чем через 6 минут. Результат хронометрирования был скрыт, но мужчины также должны были вручную записывать оценку продолжительности. Получилось так, что завышение составило, в среднем, 31%, то есть на 2 минуты больше, чем на самом деле", - говорится в статье.

"(...) В конечном счете, согласно этому опросу, ответы мужчин, прежде всего, показывают стойкость идей, от которых сегодня повсеместно отказываются в сексологии, в частности, это идея о том, что женщина обязательно должна испытывать оргазм в результате пенетрации или что мужчина не должен эякулировать до того, как наслаждение испытает его партнерша. К сожалению, более 90% мужчин, которые считают, что у них преждевременное семяизвержение, никогда не говорили об этом ни с кем, кроме своих партнерш, поэтому маловероятно, что они осознают ложность таких убеждений или разработают эротические сценарии, придающие меньшее значение пенетрации", - резюмирует автор статьи.