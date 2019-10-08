Флешка с контактными данными полицейских найдена в кабинете Микаэля Арпона

"(...) Через пять дней после нападения, совершенного 3 октября в Управлении разведки префектуры полиции Парижа (DRPP) одним из его собственных сотрудников, следователи обнаружили ряд файлов, содержащихся в компьютерной технике убийцы", - пишут журналисты Le Monde Элиза Венсан и Николя Шапюи.

"Открытие, в частности, интригующее: флешка большой емкости, содержащая как джихадистскую пропаганду, так и личные данные многих коллег Микаэля Арпона, сотрудника DRPP, совершившего убийство, данные Le Monde из соответствующих источников частично подтверждают информацию газеты Le Parisien", - говорится в статье.

"Однако вопреки тому, что было писали сначала, эта флешка была найдена не в доме злоумышленника, застреленного после его смертельного нападения, но, по нашей информации, в ящике его кабинета, на его рабочем месте. Поэтому на данном этапе трудно сделать какие-либо выводы о том, почему Арпон объединил эти файлы на данной флешке, и о том, как он мог или предполагал их использовать", - отмечают авторы статьи.

"Возможно, он ограничился лишь профессиональным аспектом своей деятельности. Микаэль Арпон был специалистом по сбору информации о радикализации джихадистов, и эту документацию можно было извлечь только с серверов DRPP, как считают все опрошенные источники. Содержание этой флешки имеет большую важность, но оно еще нуждается в обработке, подчеркивает один из них. Более того, подробности о характере найденных персональных данных отсутствуют. Была ли это просто служебная адресная книга или данные, собранные Микаэлем Арпоном?" - задумываются Венсан и Шапюи.

"Такая находка в любом случае подстегивает страхи специалистов по борьбе с терроризмом: тот факт, что убийца, который более 15 лет был компьютерщиком в DRPP, мог воспользоваться своим служебным положением, чтобы украсть ряд конфиденциальных данных", - пишет Le Monde.

"(...) Во вторник, 8 октября, министра внутренних дел Кристофа Кастанера сначала должна выслушать за закрытыми дверями парламентская делегация по разведке, а затем комиссия по законодательству Национального собрания. Хотя он не вправе высказываться по вопросам, касающимся судебного расследования, ему, в свете этих находок, возможно, придется ответить, на более широкий вопрос по поводу защиты личных данных сотрудников полиции и министерства внутренних дел", - сообщают журналисты.

"Затем Кастанер ответит на вопросы следственной комиссия Сената в четверг в 9 утра (...)", - говорится в публикации. - Последняя уже объявила в заявлении, что ее, в частности, будут интересовать "условия, которые обеспечили возможность проведения "подобного нападения, "сведения, связанные с радикализацией [его] исполнителя", и "признаки, по которым можно выявить такую радикализацию в профессиональной среде".