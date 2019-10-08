"Уходя из Сирии, Соединенные Штаты проявляют безответственный эгоизм"

"Решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии оставляет курдов во власти наступающей Турции. Это неожиданная удача для тех 12 тыс. бойцов ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред., которые в настоящее время находятся в заключении в сирийском Курдистане", - утверждаетДоминик Муази, геополитолог и специальный советник Института Монтеня, в интервью швейцарской газете Le Temps.

"(...) Конечно, имеет место внешнеполитический аспект. В тот момент, когда Турция хочет вмешаться в дела курдов, Вашингтон говорит в Анкаре: "Делайте что хотите, я умываю руки". Дональд Трамп по отношению к курдам выступает в роли Понтия Пилата. Но присутствует также и динамика, свойственная американской внутренней политике, речь идет о процедуре импичмента, направленной против президента. Трамп хочет сменить тему разговора. Он говорит своим гражданам, что перед лицом предательства демократов он понимает, что важно: не вмешиваться в дела остального мира. Он провозглашает свое кредо "Америка прежде всего" и утверждает, что в слишком сложных странах, таких как Сирия, ничего нельзя выиграть. Это явная ложь. Сегодня своим уходом из Сирии Соединенные Штаты усиливают риск хаоса", - считает эксперт.

"Для Турции в Сирии, как и в американском случае, имеет значение ее собственная внутренняя политика. Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы турки думали о чем-то ином, нежели о политических репрессиях или экономической ситуации. Он играет на турецком национализме и на страхе видеть курдов независимыми. Существует некое соучастие между Трампом и Эрдоганом", - указывает Муази.

"(...) Американское решение имеет двойное значение. С одной стороны, это предательство курдов, вчера они были союзниками, а сегодня их бросают. С другой стороны, Америка также отказывается от своей роли на Ближнем Востоке. Я хотел бы добавить, что существует параллель между этим решением по курдам и украинским делом [Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать дело Джо Байдена в обмен на военную помощь США]. Месседж ясен: "Никто больше не может доверять Америке", - анализирует геополитолог.

"Курды в идеале могли бы рассчитывать на Европу. Но они отдают себе отчет, что она ничего не будет делать, потому что в вопросе беженцев имеет место турецкий шантаж, и потому что ни одно европейское правительство не хочет вводить в бой свои наземные войска, чтобы защитить их. Обратиться к сирийцам или русским не так-то просто. Сирийцы на данном этапе не заинтересованы в усилении курдов. Русские же заинтересованы в разделенной и ослабленной Сирии, дабы усилить важность своего присутствия. Отныне курды крайне одиноки на международной арене", - отмечает собеседник издания.

"(...) Беспорядки, которые последуют за турецкой военной операцией, несомненно, станут хорошей новостью для джихадистов. Они больше не являются приоритетом для курдов, которые вынуждены сосредоточить свои силы и средства на том, чтобы защитить себя от Турции", - поясняет эксперт.

"(...) Поскольку курды чувствуют, что их предали, а главное, в связи с тем, что они больше не в состоянии держать под стражей 12 тыс. джихадистов - они могут освободить их или использовать такую перспективу для того, чтобы шантажировать жителей Запада", - предполагает Муази.

"(...) Вывод ясен: американский эгоизм безответственен в отношении Ближнего Востока, в отношении Европы, борьбы с терроризмом, самого понятия доверия в альянсах. Если мы хотели получить еще одно доказательство безответственности американской дипломатии при Трампе, то мы ее только что получили", - резюмирует собеседник издания.