Благосостояние для немногих

"В сущности, российская экономика стабильна, прежде всего, благодаря нефти. Правительство откладывает деньги, президент Путин хочет подняться до мировой элиты. Но многие россияне могут выжить лишь благодаря нелегальной занятости", - пишет журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"Несколько раз в год у российского президента Владимира Путина есть возможность выступить в роли заботливого главы государства. Чаще всего он говорит, в первую очередь, об экономике, например, на ежегодной прямой линии или в послании Федеральному Собранию. У него наготове много цифр, все они должны показать, как хорошо все идет, а скоро будет еще лучше. (...) Он говорит о своих "национальных проектах", с помощью которых он хотел бы реструктурировать российскую экономику, но которые понятны не всякому россиянину", - говорится в статье.

"У публики Путина по большей части другие заботы, - отмечает автор статьи. - Люди чувствуют, что российская экономика пребывает в застое с 2014 года, на свои доходы они с каждым годом могут позволить себе все меньше. К тому же, с начала года они платят на 2% больше НДС. А большинству придется работать на пять лет дольше, прежде чем они будут получать пенсию".

"Российская экономика растет слишком медленно, и Путин находится в затруднительном положении. Ведь он едва ли может активировать рост, не пошатнув при этом систему, которой он обязан своей властью, - считает Бигалке. - Российская экономика страдает, прежде всего, от трех вещей. Во-первых, от санкций, введенных в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. Но, по данным МВФ, они оказывают меньшее воздействие на рост экономики, чем вторая причина: цена на нефть, обрушившаяся в 2014 году и потянувшая за собой курс рубля. (...) Третья причина заключается в реакции правительства на эти проблемы: оно экономит, копит резервы и сохраняет низкий уровень долга".

"Благодаря экономии и доходам от нефти российское государство не испытывает недостатка в деньгах. (...) В этом году объем Фонда национального благосостояния, вероятно, превысит установленные 7% от ВВП. Все, что окажется сверх этого объема, правительство может тратить на свое усмотрение. Уже сейчас строятся домыслы по поводу того, кто извлечет из этого выгоду. Чаще всего это маленький круг доверенных лиц Путина и влиятельных людей, зачастую связанных с армией или спецслужбами, от которых он зависит", - указывает издание.

Крупные госзаказы в России получают в основном государственные холдинги, продолжает издание. "Эти крупные предприятия контролируют большую часть российской экономики - и ими руководят несколько подотчетных Путину олигархов". При этом частные компании зачастую просто не конкурентоспособны. "Так как в результате в частном секторе экономики сокращается число хорошо оплачиваемых рабочих мест, падают и доходы".

"Поэтому российская экономика стабильна прежде всего потому, что люди помогают себе сами. Многие россияне держатся на плаву благодаря нелегальной занятости, например, работают водителями, ремонтируют автомобили или сдают свой огород в аренду в качестве парковки. По данным МВФ, эта серая зона составляет более трети российской экономики. (...) С помощью подработки многие россияне спасаются от бедности".

"Освобождение экономики от государства и поддержка конкуренции ослабили бы влияние Путина. Госслужащие - самая надежная база его сторонников, на их голоса он может полагаться на выборах. Одновременно его власть опирается на тех, кто разбогател благодаря его системе. Они в конечном итоге являются, возможно, главной проблемой российской экономики, в которой влияние имеет большее значение, чем конкурентоспособность: хотя влиятельные предприниматели и решают свои споры в суде, но происходит это не в честных, а в купленных процессах. Тот, кто перейдет им дорогу, рискует оказаться в тюрьме", - пишет Süddeutsche Zeitung.