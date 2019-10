8 октября 2019 г. Джон Хантсман | The Wall Street Journal Америке нужен диалог с Москвой "Когда я служил послом США в России, посольство в Москве проводило регулярные учения по безопасности, которые назывались "duck and cover drill" (учения "пригнись и накройся"). Учения предназначались для спасения жизней в случае атаки(...)После того, как срок моих полномочий в Москве завершился, меня осенило, что "пригнись и накройся" - это подходящая метафора для оборонительной позиции, которую мы как страна заняли в американо-российских отношениях. Мы применяли такой подход к России так долго, что теперь он стал автоматическим и наносит ущерб нашим долгосрочным интересам", - пишет в своей статье для The Wall Street Journal Джон Хантсман, занимавший пост посла в России с 2017 по 2019 год. "Для начала давайте развеем любые давние иллюзии о президенте Владимире Путине и о слоях санкций, под которыми сейчас находится Россия. США, действуя в одиночку, не смогут изменить его поведение или поведение российского правительства. На это способен только российский народ. (...) Это правда, что Путин управляет страной с непревзойденной силой. Но его время пройдет, - пишет бывший посол. - Нам нужно меньше зацикливаться на Путине и больше думать об институтах и поколениях, которые переживут его. Вместо того, чтобы отрезать себя от России, что является неизбежным следствием всех этих санкций, нам нужно развивать конструктивные отношения с теми, кто будет определять постпутинский период в России. США были застигнуты врасплох неожиданным восхождением Путина к власти после распада Советского Союза. Мы не можем позволить этому случиться снова". "Нам нужно больше, а не меньше диалога с Россией. Но, во-первых, нам нужно создать пространство для дискуссий о России у себя же. И среди республиканцев, и среди демократов подсознательный страх быть названным апологетом Путина заморозил нашу способность творчески размышлять о наших отношениях с Россией (...)", - отмечает автор публикации. "В США санкции стали излюбленным внешнеполитическим инструментом указания на плохое поведение. Мы наложили санкции на Россию за целый ряд действий - за ее плохое поведение по отношению к соседям, за вмешательство в наши выборы, за ее роль в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Англии и так далее. Санкции инициировать легко, но стало политически опасным обсуждать вопрос об их отмене. По последним подсчетам, различные санкционные институты ввели санкции в отношении почти 850 российских граждан и структур, проведя незначительный анализ их эффективности или вовсе без оного", - говорится в статье. "Многие из этих санкций могут оказать желаемый эффект и должны быть сохранены. Но не все. Настало время для честной дискуссии о том, достигают ли санкции своих целей. Они поднимают цену ведения бизнеса для определенных кремлевских инсайдеров? Абсолютно так. Но влияют ли они так же эффективно на политику Кремля в стране и за рубежом? Давайте разберемся, - призывает Хантсман. - Беспечное применение санкций без гарантии того, что они вписываются в более широкую стратегию взаимодействия, лишает нас возможности формировать результаты. Россияне приняли тот факт, что санкции США, вероятно, будут оставаться в силе в силе в течение длительного времени, что неизбежно приведет к деформации рынка, пока россияне создают альтернативные цепочки поставок, которые не всегда содействуют интересам США. Мои коллеги в посольстве и я снова и снова слышали один и тот же рефрен - что в некоторых случаях санкции США оказывают обратное действие по сравнению с предполагаемым эффектом, заставляя капитал возвращаться в Россию, поддерживая российский внутренний сектор и ставя в невыгодное положение американские компании, стремящиеся закрепиться на стратегическом рынке". "Пришло время прекратить "пригибаться и накрываться", когда речь заходит об американо-российских отношениях. Целевые санкции, применяемые умело, служат цели, но в конечном итоге в наших национальных интересах хотеть большего, чем созерцать, как корчатся некоторые российские чиновники. Нашей целью должна стать Россия, которая будет и лучшим партнером, и более ответственным гражданином мира. Отношения США и России будут оставаться такими же, какими они были всегда - попеременно сотрудничеством, конкуренцией и конфронтацией. Умная дипломатия до сих пор сумела удержать нас от войны, но я боюсь, что нынешнее отчуждение ограничит наши варианты стратегического взаимодействия в предстоящие годы. Доверие в этих отношениях дается нелегко и должно зарабатываться в течение времени. Но когда-то надо начинать", - резюмирует Хантсман. Источник: The Wall Street Journal