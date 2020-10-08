Госдума обвиняет Берлин в ведении "массированной кампании" против России

"Кремлевские парламентарии написали в бундестаг письмо по делу Навального. В нем они сетуют на "безосновательные обвинения". Немецкие депутаты возмущены", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"(...)В письме комитета Госдумы по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности, направленном в адрес президента бундестага Вольфганга Шойбле, говорится о "безосновательных обвинениях" со стороны правительства ФРГ, направленных на разрушение германо-российских отношений. Документ имеется в распоряжении Der Spiegel в немецком переводе", - передает издание.

"Отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок", подтвержденное уже тремя лабораториями, одиннадцать подписантов письма называют "массированной кампанией западных СМИ и ряда немецких политиков".

"Комитет Госдумы пришел к выводу, "что развернутая западными СМИ и рядом немецких политиков массированная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера А.Навального несет умышленный характер, направленный на возбуждение конфронтации, и причиняет ущерб развитию германо-российских отношений", говорится в письме от 24 сентября".

"Безосновательные обвинения" и "выдвинутые ультиматумы" в связи с "болезнью" Навального могут разрушить "прочный каркас наших отношений", пишут российские парламентарии".

Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев и десять других членов комиссии предлагают в письме создать "совместную комиссию или рабочую группу" между Берлином и Москвой. "Этот орган, в работе которого должны принять участие депутаты Госдумы и бундестага, может осуществлять "парламентский контроль" над процессом расследования дела Навального", - передает издание.

"Реакции в Берлине оказались однозначными. "Абсолютно нелепым" назвал российское предложение по созданию совместной комиссии спикер фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид. Расследование отравления Навального - это задача Москвы, говорит Шмид. Однако у него есть "большие сомнения в желании российской стороны расследовать дело".

"Биджан Джир-Сарай, политик из партии СвДП, занимающийся внешнеполитическими вопросами, заявил о "примитивной попытке повлиять на членов бундестага". Письмо, по его словам, является "очередным шагом в стратегии, целью которой является распространение в бундестаге и среди немецкой общественности кремлевского нарратива о деле Навального и ослабление четкой позиции Германии", - передает Der Spiegel.