Китай: "Не волнуйтесь, мы все уже привиты"

"В глобальной гонке за первую эффективную вакцину от коронавируса Пекин делает ставку на нестандартные методы - и тестирует новые вакцины на сотнях тысяч людей. В том числе, как сообщается, на работниках партийного аппарата, госслужащих и журналистах", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Одетый в униформу охранник у ворот моего пекинского дома спустил маску под нос, - повествует журналист Георг Фарион. - Это бросается в глаза, ведь в разгар пандемии коронавируса охранники строжайшим образом соблюдали правила: они не упускали ни единой возможности указать жителям на неправильно надетую маску; сами они носили ее даже во время страшной летней жары. А теперь, осенью, когда все больше холодает, они так халатны?".

"Ой, не волнуйтесь, - говорит мужчина у ворот. - Мы ведь все уже привиты".

"Как и всем его коллегам, несколько недель назад ему ввели вакцину от Covid-19, говорит он. Скоро будет сделана вторая прививка. Полицейские, стоящие на вахте у близлежащих посольств в пекинском дипломатическом квартале Саньлитунь, и вовсе получат, по его словам, три дозы вакцины. Выбора у него не было, говорит охранник: сделать прививку его обязал работодатель".

"Китай решительно настроен победить в глобальной гонке за вакцину, - отмечает издание. - (...) Как и охранник, были привиты уже сотни тысяч китайцев, несмотря на риски".

"В настоящий момент третий этап испытаний проходят четыре потенциальные вакцины трех китайских фармацевтических компаний - Sinovac, Sinopharm и CanSino. Однако этот последний и наиболее масштабный этап испытаний пока не прошла ни одна из них", - указывает автор статьи.

"Тем не менее уже летом китайское правительство одобрило использование первой потенциальной вакцины для использования в случае необходимости (...). Сначала должны были быть привиты люди с особенно высоким риском заражения. В число первых привитых вошли многие ученые, которые тестировали свои разработки на самих себе, солдаты Народно-освободительной армии Китая и медицинский персонал, непосредственно контактирующий с пациентами с Covid-19", - говорится в статье.

"Теперь, согласно сообщениям СМИ, к ним добавились работники партийного аппарата среднего звена, госслужащие и журналисты. (...) Недавно изданию Financial Times удалось ознакомиться с документом ведомства одной из провинций, призывавшим предприятия и госорганы определить другие целевые группы для вакцинации. Предлагались сотрудники транспортной отрасли, школ, супермаркетов, тюрем и домов для престарелых".

"Представитель компании Sinopharm заявил в сентябре, что такая "вынужденная прививка" уже была сделана 350 тыс. китайцев. (...) Кроме того, компания Sinovac предоставила городскому правительству Пекина десятки тысяч доз вакцины", - говорится в статье.

"Цель состоит в том, чтобы сначала иммунизировать выбранные группы населения, чтобы была гарантия того, что города продолжат функционировать в полной мере", - объявил недавно по китайскому телевидению представитель Национальной комиссии по здравоохранению.

При этом, отмечает издание, в настоящий момент проводить третью фазу испытаний на территории Китая бессмысленно, так как там вирус фактически уничтожен. "Поэтому Sinopharm, Sinovac и CanSino тестируют свои вакцины более чем в десятке других стран, в том числе в Перу, Аргентине, Бразилии, Бахрейне, Марокко, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и ОАЭ".

"Благодаря своему участию эти страны надеются получить привилегированный доступ к вакцине в случае, если один из препаратов окажется пригодным. Если это произойдет, вероятно, возрастет и геополитическое влияние Пекина", - заключает Der Spiegel.