Навальный просит о помощи ООН

"Так как Россия не ведет расследование по его делу, критик Кремля Навальный попросил заняться изучением его дела двух специальных расследователей ООН. По информации Der Spiegel, они возьмут на себя эту задачу".

"Через своего французского адвоката Вильяма Бурдона Навальный, по-прежнему находящийся в Берлине и восстанавливающий свое здоровье после отравления, попросил заняться своим делом спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар и ее коллегу Ирен Хан, спецдокладчика по вопросам защиты свободы мнений. По информации Der Spiegel, обе представительницы ООН уже приезжали по этому делу в Берлин и долго обсуждали его на встрече с Навальным", - передает издание.

"Спецдокладчик ООН Калламар подтвердила эту информацию по запросу. По ее словам, она "самым тщательным образом проверит обвинения и основательно проанализирует их". Как долго продлится этот процесс, на данный момент она сказать не может. Содержательную оценку обвинений она сможет дать, лишь когда расследования будут завершены и рассмотрены вместе с "соответствующим государством", - говорится в статье.

"Адвокат Навального Бурдон подчеркивает, что узнать, кто стоит за покушением, важно не только для Навального, но и для "международного сообщества". "Алексей и мы сделаем все для того, чтобы поддержать расследование спецдокладчиков", - говорит Бурдон".

Ранее Агнес Калламар на протяжении шести месяцев занималась изучением дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Результаты своей работы она представила в объемном докладе, в котором возложила ответственность за "запланированную казнь" на государство Саудовской Аравии и 15 его агентов.

"В его случае спецдокладчик может, например, потребовать от России выдачи его одежды, а также медицинских документов о его лечении в Омске, написал Навальный [на своем сайте]. (...) Адвокат Навального Бурдон признает, что задача двух представительниц ООН, вероятно, будет непростой, однако ссылается на работу Калламар по делу Хашогги. Тогда она, по его словам, действовала "в высшей степени профессионально", - передает Der Spiegel.