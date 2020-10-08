Мужчина с двумя личностями

Вадим Красиков подозревается в убийстве проживавшего в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по поручению "государственных органов" России. Вчера в Берлине начался судебный процесс по данному делу, сообщает Der Spiegel.

"Утром в среду в интенсивно охраняемом зале заседаний номер 700 уголовного суда Моабит 55-летний обвиняемый Вадим Красиков сидел один за пуленепробиваемым стеклом, - повествует журналист Маик Баумгэртнер. - Его лицо было наполовину спрятано за маской, на нем была надета белая рубашка, его волосы длиннее, чем были на момент ареста в августе прошлого года. Лишь один раз он бегло взглянул на присутствовавших представителей СМИ и слушателей на скамьях".

"Процесс начался с необычного вступления: председательствующий судья Высшего земельного суда заявил в адрес обвиняемого, что, хотя он и называет себя Вадимом Соколовым, федеральная прокуратура предполагает, что в действительности его зовут Вадим Красиков", - передает издание.

"Поэтому к нему обращались как к "господину обвиняемому". Через одного из своих трех адвокатов Красиков сообщил затем свои личные данные: по его словам, его зовут Вадим Соколов, он родился 20 августа 1970 года в России. Фамилия Красиков ему неизвестна. Больше никаких данных он не предоставил и не сделал никаких заявлений", - говорится в статье.

Когда федеральный прокурор Рональд Георг зачитывал обвинительное заключение, "сестра убитого заплакала. Она одна из восьми частных обвинителей, братьев, сестер и детей убитого Зелимхана Хангошвили, которых представляют четыре адвоката".

"Согласно обвинению, убийство было заказано "государственными органами центрального правительства Российской Федерации". Для въезда в Германию Красиков получил в России загранпаспорт с фиктивной фамилией и на основе него запросил шенгенскую визу".

"По мнению федеральной прокуратуры, он выполнил "государственный заказ на убийство" либо "для того, чтобы получить финансовое вознаграждение, размер которого неизвестен", либо "потому что разделял мотив заказчиков", - передает издание.

Уже в первые месяцы после совершения преступления Der Spiegel совместно с изданиями Bellingcat и The Insider удалось раскрыть предположительно настоящую личность преступника и его возможные связи с ФСБ, напоминает автор статьи.

"Убийство нашего отца, брата и мужа сильно запугало нас и лишило чувства безопасности", - заявили через своих адвокатов родственники убитого до начала процесса. Семья требует полного расследования преступления, в частности "в отношении сообщников убийцы, "которые, вероятно, имелись в Берлине (либо в другом месте)", - передает Der Spiegel.