Русские могут знать о здоровье Трампа и его диагнозе COVID-19 больше, чем американская общественность

"Когда в понедельник врачи президента США Дональда Трампа представили обновленную информацию о статусе своего пациента в отношении COVID-19, американская общественность и множество репортеров были не единственными, кто прислушивался к каждому слову, - пишет USA Today. - Слушали также Россия, Китай и другие иностранные противники. И они почти наверняка использовали все инструменты из своего шпионского набора - от человеческих источников до прослушки - чтобы определить, насколько болен президент и что это означает для состояния национальной безопасности Америки, утверждают бывшие сотрудники разведки и другие эксперты".

"Они смотрят и смотрят внимательно", - поясняет 30-летняя Кэрол "Ролли" Флинн, ветеран ЦРУ, а ныне президент Института исследования внешней политики, независимого аналитического центра.

"Врач Белого дома Шон Конли подвергся критике за отказ отвечать на ключевые вопросы о заражении президента, в том числе о том, что показало сканирование легких Трампа и когда у него впервые был обнаружен положительный тест на COVID-19 (...), - говорится в статье. - Но в то время как американская общественность получает информацию от Конли и других чиновников Белого дома, которые раскрывают последние сведения о здоровье Трампа, Кремль, возможно, прослушивает частные разговоры между президентом и его внешними советниками, а также разговоры между членами его семьи и даже его врачами. По словам Флинн, поскольку несколько ведущих сотрудников Трампа работают из дома, заразившись COVID-19 или в связи с тем, что имели контакт с зараженными, коммуникации Белого дома могут быть особенно уязвимыми".

"Я надеюсь, что ... операционная безопасность его врачей в порядке, и они не болтают о его диагнозе по телефону. Но если они это делают, то весьма вероятно, что русские могут знать больше, чем мы", - предположила Флинн.

"У Стивена Л. Холла, бывшего высокопоставленного руководителя ЦРУ, курировавшего операции агентства в странах бывшего Советского Союза, "нет сомнений" в том, что российские разведывательные службы располагают информацией о состоянии Трампа. "Нет сомнений в том, что они работают над тем, чтобы получить больше информации. Да, и Белый дом - это кошмар для контрразведки", - написал Холл в субботу в Twitter, когда Трамп проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида".

"В прошлом администрацию Трампа критиковали за слабые методы обеспечения безопасности, включая привычку президента разговаривать с друзьями и внешними советниками по незащищенным линиям сотовой связи. В ходе одного получившего широкую огласку инцидента бывший посол Трампа в ЕС разговаривал с Трампом по мобильному телефону из ресторана в Киеве на Украине, где другие могли подслушать разговор", - напоминает издание.

"Весьма вероятно, что (иностранные) разведывательные службы знают друзей президента, с которыми он разговаривает, и используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы подслушать эти разговоры", - считает Питер Фивер, работавший в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша. Но он сказал, что Кремль и другие иностранные правительства также изучают горы материалов из открытых источников о состоянии Трампа, включая ставший вирусным видеоклип, на котором видно, что Трамп, похоже, запыхался после того, как в понедельник поднялся по ступеням Белого дома, выписавшись из больницы".

"Я уверен, что они смотрели видео с президентом на лестнице и анализировали его кадр за кадром", - предположил Фивер, ныне профессор Университета Дьюка.

"Он думает, что болезнь Трампа также является проблемой для сотрудников сферы национальной безопасности Америки, которых, как он опасается, отвлекает состояние здоровья президента. "(...) Я думаю, что высока вероятность того, что система отвлечена и не функционирует наилучшим образом", - предполагает он.

"Эти опасения усилились во вторник, когда Пентагон подтвердил, что большинство высших военных руководителей страны находятся на карантине после контакта с высокопоставленным офицером, заболевшим COVID-19. Среди тех, кто находится на самоизоляции: генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и генерал ВВС Джон Хайтен, а также начальники служб армии, флота и ВВС". (...) Помимо Трампа и первой леди, положительный тест на COVID-19 выявлен у полдесятка других помощников Белого дома, а также у трех сенаторов-республиканцев".

"(...) По словам Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ и критика Трампа, на фоне нынешнего смятения Россия и Китай, возможно, ищут способы активизировать свою региональную агрессию и надеются, что США слишком поглощены здоровьем Трампа, чтобы ответить.

"Это не означает, что нас вот-вот атакуют, - поясняет Фивер. - Но вполне вероятно, что мы не совершаем оптимальных ходов на геополитической шахматной доске".