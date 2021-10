8 октября 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast "Встречайте новое лицо российского антипутинского движения" "В России Евгений Ройзман - как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Популярных оппозиционных лидеров часто вынуждают отправиться в ссылку или отправляют за решетку, и этот карьерный политик - один из очень немногих профессиональных политиков, оставшихся на передовой и готовых бороться против всепоглощающей коррупции Кремля, несмотря на связанные с этим риски", - пишет обозреватель The Daily Beast Анна Немцова. "На протяжении своей многолетней карьеры Ройзман, который работал депутатом Госдумы в российском парламенте, а затем мэром Екатеринбурга, столицы Уральского округа, считался одним из тех редких российских политиков, которые не берут взяток и находят время прислушиваться к заботам обычных граждан. Многие активисты разрозненных оппозиционных формирований в России надеются, что Ройзман станет объединяющим оппозиционным кандидатом против Владимира Путина на президентских выборах 2024 года в России", - говорится в статье. (...) "Ройзман не скрывает своих антипутинских взглядов, что в наши дни является опасным шагом. Он открыто поддерживает Навального и обвиняет Кремль в политических убийствах. (...) Ройзман участвовал в уличных протестах против арестов активистов оппозиции в феврале 2014 года, а в марте он протестовал против цензуры российских СМИ и аннексии Крыма. Сегодня его популярность стремительно растет", - говорится в статье. (...) "Многие публичные сторонники Навального в России подвергаются нападениям, их вынуждают уехать из страны или арестовывают. Независимые медиа-группы и политические аналитики часто попадают в черные списки, и власти причисляют их к "иностранным агентам". Будет ли Ройзман следующим политиком, которого посадят в тюрьму?" - задается вопросом автор публикации. "Поверьте, я осознаю все риски, на которые иду, но я не могу покинуть страну, поскольку это будет рассматриваться как мой полный страха побег, - сказал он. - Я полностью понимаю, почему Навальный вернулся в Россию, многие не понимают. Он и его жена Юлия сели, посмотрели друг другу в глаза и приняли это решение ради огромного количества сторонников Навального". "Известный московский либеральный политик и близкий соратник Навального Илья Яшин считает, что Ройзман теперь является "фронтменом" оппозиции и единственной надеждой. "Но мы [пока] не можем называть его нашим единственным кандидатом. Это немедленно превратило бы его в мишень", - сказал Яшин в телефонном интервью The Daily Beast во вторник. "Каждую неделю Ройзман принимает людей со всего Урала, которые жалуются ему на самые острые проблемы России: бедность, наркоманию, систему здравоохранения, уголовные преследования и безработицу. Во вторник поток посетителей не прекращался. "Он не только видит страну, он чувствует, что эта страна не беспомощна, что она может и хочет помочь себе", - сказал The Daily Beast писатель Дмитрий Быков, литературный голос либеральных россиян. (...) "Рецепт Ройзмана для российских властей прост: увидеть проблемы, признать правду и реформировать страну. Он призывает государственных чиновников встречаться с обычными людьми, выслушивать их проблемы и решать их. (...) "Но как только вы начинаете искать решения, вы понимаете, что ничего не можете сделать, не изменив всю политическую систему. Для этого нам нужны три вещи: честные выборы, свободные СМИ и независимые суды", - говорит он. "В данный момент перспектива баллотироваться на следующих выборах в России заставляет экс-мэра недоверчиво покачать головой. "Мне 60 лет, - говорит он The Daily Beast. - Я хочу, чтобы следующим президентом России была женщина или мужчина моложе 45 лет". "Но возраст Ройзмана не помешал его сторонникам воодушевиться идеей, что он может повести Россию в новом направлении. "Ни Лех Валенса, ни Вацлав Гавел, ни Светлана Тихоновская не были готовы стать политиками, но жизнь заставила их сделать шаг вперед, - замечает Яшин, имея в виду некоторых из самых известных диссидентов Европы, ставших политическими лидерами. - Мы надеемся, что Ройзман и другие кандидаты сейчас начнут задумываться о президентских выборах. В противном случае оппозиция в беде". Источник: The Daily Beast