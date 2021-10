8 октября 2021 г. Дэвид Шеппард и Макс Седдон | Financial Times Глава Международного энергетического агентства утверждает, что у России есть значительные возможности увеличить газовые поставки в Европу "Глава Международного энергетического агентства считает, что у России есть возможность отправлять значительно больше газа в Европу и смягчить энергетический кризис, охвативший континент", - сообщает Financial Times, добавляя, что это, вероятно, "подкрепит утверждения о том, что страна задерживает поставки важнейшего газа". "Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА, сообщил Financial Times, что собственный анализ агентства заставляет предположить, что Россия может увеличить экспорт примерно на 15 % от пиковых зимних поставок на континент. Выступая на следующий день после того, как президент Владимир Путин намекнул на увеличение поставок, Бироль призвал Россию доказать, что она является "надежным поставщиком", помогая смягчить затруднения с поставками, которые сотрясли цены на энергоносители и поставил под угрозу глобальное восстановление после пандемии". "Если Россия сделает то, о чем говорила вчера, и увеличит объемы поставок в Европу, это окажет успокаивающее воздействие на рынок, - подчеркнул он. - Я не утверждаю, что они это сделают, но если они того пожелают, у них есть возможность сделать это". "МЭА, которое в основном финансируется странами ОЭСР для консультирования по вопросам энергетической политики и безопасности, впервые заявило в прошлом месяце, что, по его мнению, Россия может увеличить поставки в Европу, но не уточнило, насколько. (...) Бироль (...) предупредил, что резкий рост цен нанесет ущерб долгосрочному будущему отрасли. "Совершенно очевидно, что газовый рынок не получает хороших оценок от потребителей во всем мире, - сказал Бироль. - Газ представлялся на глобальном уровне как чистый надежный источник, дополняющий энергетический переход, но это может бросить тень на этот образ". "По словам Бироля, правительствам необходимо оградить потребителей от скачка цен в краткосрочной перспективе, но добавил, что рекордные цены также должны отход от ископаемого топлива", - указывает газета. Источник: Financial Times