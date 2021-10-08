С третьей дозой Израиль легче дышит перед лицом Covid

"Еврейское государство ослабляет ограничения на фоне снижения числа случаев и ужесточает критерии для получения "зеленых паспортов", теперь предназначенных для людей, которые были вакцинированы три раза", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Алина Жакотте.

"Тяжелые случаи в 10 раз чаще встречаются у людей, которые были вакцинированы дважды, чем у людей, которые были вакцинированы трижды. Такой график ежедневной заболеваемости тяжелыми случаями Covid на 100 тыс. жителей Израиля среди лиц в возрасте 60 лет и старше приводит Министерство здравоохранения", - говорится в статье.

(...) "В среду Министерство здравоохранения объявило о самых низких показателях с середины августа: 487 человек сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии, в том числе 190 на ИВЛ, в стране, население которой немного больше Швейцарии - 9,2 млн против 8,6 млн. А количество положительных результатов тестов на коронавирус упало до 2,3% с 2502 новыми случаями во вторник", - пишет Le Temps.

"Вследствие этого одно за другим закрываются больничные отделения по борьбе с коронавирусом, 75% которых заняты невакцинированными людьми, хотя они составляют лишь 15% населения", - указывает автор статьи.

"(...) Эти результаты побудили правительство немного ослабить давление. Так, сертификат о вакцинации, также называемый "зеленым паспортом", больше не потребуется для участия в мероприятиях на свежем воздухе или для доступа к библиотекам или музеям. С понедельника в нем отпадет необходимость на террасах ресторана и в крытых бассейнах. (...) "Принцип таков: тестировать, а не изолировать", - заявил в четверг премьер-министр Нафтали Беннет.

"В то же время Израиль еще больше ужесточил критерии для получения "зеленого паспорта". Теперь, чтобы заполучить это драгоценное магическое средство, необходимо быть вакцинированным три раза или получить вторую дозу менее чем за шесть месяцев, и даже люди, вылечившиеся от коронавируса, должны пройти вакцинацию один раз, чтобы воспользоваться правом на него. Такие условия в Швейцарии, вероятно, привели бы к восстанию...", - комментирует журналистка.

"В Израиле же, где интервенционистское государство убедило население в том, что речь идет о коллективном выживании, протест слаб. Единственным заметным событием, сопровождавшим аннулирование старых "зеленых паспортов" в прошлое воскресенье, был огромный сбой приложения, разработанного Министерством здравоохранения для их обновления. Приложение, взятое штурмом 1,9 млн израильтян, обеспокоенных тем, что они больше не смогут свободно передвигаться, было настолько повреждено, что правительство отложило введение своей новой политики на десять дней", - резюмирует Алина Жакотте.