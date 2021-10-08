Когда тает вечная мерзлота - на севере России земля когда-нибудь уйдет из-под ног людей, но сейчас их больше всего беспокоят гигантские лесные пожары

"Этим летом Сибирь была охвачена экстремальной жарой. С изменением климата прежде стабильно холодная экосистема выходит из-под контроля: бушуют пожары, земля оттаивает, газ выходит наружу. Это не только местная катастрофа, это и опасность для всего мира", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung экономист, директор и основатель "Центра исследований постиндустриального общества" Владислав Иноземцев.

"Многие годы российские власти скептически относились к изменению климата, главным образом потому, что считалось, что Россия, будучи северной страной, скорее получит от новой тенденции выгоду, чем столкнется с проблемами в результате, - отмечает автор статьи. - (...) Немало экспертов и вовсе утверждали, что глобальное потепление может способствовать таянию льдов в Северном Ледовитом океане, что позволит России использовать так называемый Северо-восточный проход даже зимой и тем самым облегчит судоходство из Азии в Европу. В последние десятилетия это даже стало кремлевской идеей фикс".

"Но глобальное потепление, как выясняется, в первую очередь приводит в России к другим последствиям, причем не положительным: к волнам жары. Они приносят с собой старые проблемы - но в небывалых масштабах. Когда засуха достигает Сибири, где огромные лесные массивы почти не защищены от пожаров и где российские и китайские лесорубы вырубают деревья без всякого внимания к экологии, огромные пожары становятся почти неизбежными", - говорится в статье.

"В 2021 году сгорела самая большая площадь леса за всю историю России - почти 20 млн гектаров, что примерно в пять раз больше площади Швейцарии. Крупные провинциальные города, такие как Якутск, Красноярск и Чита, утопали в дыму в течение нескольких недель. Во многих случаях дым был настолько густым, что приходилось перенаправлять самолеты в соседние города (которые порой находились на расстоянии до 500 километров от очага пожара)".

"В начале августа Nasa сообщило, что дым впервые был обнаружен над Северным полюсом, и предупредило, что ситуация ухудшается год от года. Однако всеобщая тревога, которая превзошла беспокойство 2010 года, когда дым около недели окутывал даже Москву, не сподвигла российское правительство к каким-либо действиям. Президент Путин выделил всего 24 млрд рублей (300 млн швейцарских франков) на "охрану лесов" - чисто предвыборная мера, потому что никто не верит, что эти деньги могут что-то изменить".

"Во времена Советского Союза, когда коммунисты считали, что природа - это не что иное, как источник богатств, которые человечеству необходимо использовать всеми мыслимыми способами, люди мечтали о том времени, когда в Сибири, где способны выживать только растения тундры и дикие северные животные, будут созревать яблоки и апельсины. По сей день власти считают, что, если вечная мерзлота отступит, можно будет сделать пригодными для сельского хозяйства до 25% территории".

"Для разведки и эксплуатации огромных месторождений нефти и газа, для поиска алмазов и урана, угля и железной руды многие россияне переезжали на север и строили города в местах, непредназначенных для жизни людей. До 75% всех инвестиций, сделанных к востоку от Урала в советское время, были вложены в здания, а не в промышленные объекты или технологии".

"Когда вечные льды тают, на поверхность выходят подземные реки и озера, вызывая оползни невиданных масштабов. В настоящее время ученые с растущим беспокойством изучают десятки природных кратеров, образовавшихся на севере Сибири, поскольку с каждым годом они становятся все больше, и никто не может предсказать, где они появятся в следующий раз. От этого могут пострадать крупнейшие промышленные предприятия региона - например, крупнейший в мире алмазный рудник, расположенный на глубине 525 метров под землей в Мирном, городе с населением 34 тыс. человек", - указывает Иноземцев.

"Еще в мае 2020 года таяние вечной мерзлоты привело к разрушению огромного нефтяного резервуара в Норильске, эксплуатируемого компанией "Норильский никель", в результате чего в местные реки попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов".

"Несомненно, по мере усиления нынешних климатических тенденций таких инцидентов будет гораздо больше. Как утверждает авторитетная российская НПО "Беллона", в ближайшие десятилетия под угрозой может оказаться до 70% всей инфраструктуры северных территорий России, что к 2050 году обойдется экономике страны в 5 трлн рублей (...). Проблема является критической, поскольку большая часть добычи нефти и газа в России приходится на север, а все трубопроводы были построены со сваями, закрепленными на верхней границе мерзлой земли. Поэтому снижение уровня вечной мерзлоты всего на полметра может повлечь за собой катастрофические последствия; в результате утечка нефтепродуктов, вероятно, будет происходить все чаще", - говорится в статье.

"Но еще больше ученых беспокоят глобальные последствия таяния вечной мерзлоты на российском Крайнем Севере. Поскольку климат в северных регионах на протяжении многих тысячелетий был намного теплее, чем сегодня, в земле хранится огромное количество углерода в виде CO2 и метана. Пока они надежно заблокированы там, но если вечная мерзлота оттает на два метра ниже сегодняшнего уровня, в воздух могут попасть до 1,6 тыс. гигатонн органического углерода - что в два раза превышает количество всего углерода, находящегося в настоящее время в атмосфере Земли. Чем больше углерода в воздухе, тем быстрее развивается глобальное потепление, раскручивая негативную спираль".

"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что в огромных количествах в российской вечной мерзлоте присутствует и метан. Его объем составляет почти 1 гигатонну, при этом с точки зрения воздействия на окружающую среду одна тонна метана эквивалентна примерно 80 тоннам CO2".

"Все это делает таяние вечной мерзлоты одним из самых важных и опасных последствий глобального потепления. Но россияне, которых это затрагивает в значительной степени, даже те, кто живет в северных районах, похоже, обеспокоены этим гораздо меньше, чем разрушительными пожарами, уничтожающими местную экологию. Политическое значение надвигающейся катастрофы остается ограниченным. Если Путину удастся хоть немного взять под контроль лесные пожары, российский Север, возможно, будет молчать о глобальном потеплении еще многие десятилетия. И в какой-то мере всеобщая недальновидность понятна: люди здесь так долго жили в холоде, что вряд ли кто-то будет возражать, если станет немного теплее", - заключает Иноземцев.