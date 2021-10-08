Как швейцарские курорты хотят привлечь невакцинированных туристов

"Для невакцинированных людей участие в общественной жизни становится все более неудобным: чтобы получить Covid-сертификат для посещения ресторанов или кинотеатров, им приходится терпеть неприятные мазки из носа, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - (...) Известные курорты Швейцарии опасаются, что невакцинированные люди вообще откажутся от отдыха, потому что будут чувствовать себя ущемленными в правах. А это миллионы потенциальных гостей".

"Поэтому первые курорты начали предлагать свои собственные центры тестирования или же собираются это сделать. В их числе - Ароза, Гриндельвальд, Гштад, Кран-Монтана и Санкт-Мориц. Об этом в своем новом номере сообщает журнал Hotelrevue. Замысел понятен: с помощью центров тестирования невакцинированным людям хотят облегчить, по крайней мере, доступ к туристическим местам вроде казино и баров", - отмечает издание.

"Курорты предвкушают и предстоящий зимний сезон. В настоящее время горнолыжные курорты и федеральное правительство изучают вопрос о том, насколько целесообразно введение требования о наличии сертификата для доступа на склоны".

"В любом случае, потребность гостей в возможностях сделать тест на курортах существует. "Спрос значительный, и предложение очень ценится", - цитирует Hotelrevue Мари-Лин Мишель из компании Gstaad Marketing".

"Как показал опрос, проведенный Tages-Anzeiger, все больше курортов признают необходимость создания местных центров тестирования. Собственный центр был открыт и в Ленцерхайде. До конца октября он работает в тестовом режиме. "За это время мы получим ценный опыт, который позволит центру начать работу на постоянной основе в зимний сезон 2021/22 года", - говорится в сообщении учреждения".

"В начале октября и в Андерматте начал работу собственный центр тестирования, который открыт в течение двух часов по вечерам и не требует предварительной записи. По словам директора по туризму Томаса Кристена, который регулярно посещает центр, предложение хорошо используется, в том числе и постояльцами отелей. Сейчас изучается вопрос о том, следует ли продлить ежедневные часы работы на зимний сезон".

"В среду центр тестирования начал работу в Зас-Фе. "Мы рассматриваем его в первую очередь не как центр тестирования для невакцинированных, а как сервис для многочисленных команд лыжников и сноубордистов, чьи сертификаты еще не признаны", - сообщает компания Saastal Tourismus, имея в виду спортсменов из Китая и России. Зимой Зас-Фе, исходя из спроса и потребностей, примет решение о том, будет ли предложение расширено", - передает издание.

"Остается вопрос, хотят ли курорты создать дополнительные стимулы, полностью или частично покрывая расходы на тестирование для своих гостей. По сообщениям, среди владельцев отелей в Гштаде обсуждался вопрос о субсидировании расходов на тестирование, пишет Hotelrevue. Но Мари-Лин Мишель из Gstaad Marketing опровергает: "Покрытие затрат на тестирование не планируется".

"В Зас-Фе тесты остаются платными, но центр не скрывает цены: экспресс-тест на антиген стоит 47 франков, ПЦР-тест - 150 франков".

"В Ленцерхайде уточняют: "В то время как для людей без симптомов коронавируса ПЦР-тест является платным, экспресс-тесты на антиген остаются бесплатными до 10 октября 2021 года". (...) Так, среди прочего, с помощью невыгодных цен на тесты невакцинированных людей хотят убедить сделать прививку", - пишет Tages-Anzeiger.