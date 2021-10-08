Леонид Волков: "Самые жесткие репрессии со дня смерти Сталина"

"Леонид Волков - ближайший соратник находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального. Летом его Фонд борьбы с коррупцией* был признан российскими властями экстремистской организацией. В России выдан ордер на арест IT-специалиста Волкова. В последний момент ему удалось избежать задержания в Москве, и сейчас он живет в Литве", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Журналист издания Франк Херольд побеседовал с Волковым.

"Фальсификация происходила не только во время голосования и подсчета голосов, - сказал он. - Она началась еще за несколько месяцев, в июне, когда Фонд* Навального был объявлен экстремистской организацией, и все кандидаты, которые были хоть как-то связаны с нами, были отстранены от участия в выборах. Протест против выборов на этот раз проявился в том, что кремлевская партия "Единая Россия" теперь не имеет абсолютного большинства. На улицы после выборов почти никто не вышел из-за угрозы жестких репрессий со стороны режима. Это было слишком опасно. Более 70 активистов были приговорены к аресту в преддверии выборов. Глупо называть политику президента Владимира Путина сталинизмом. Но правда в том, что сейчас в России мы переживаем самые жесткие репрессии со дня смерти Сталина".

"Путин следует примеру Лукашенко. С точки зрения Путина, самой большой ошибкой Лукашенко было то, что он вообще допустил оппозицию к участию в выборах. В России ты больше не можешь выражать свое недовольство на демонстрациях, в социальных сетях или на выборах - Путин закрыл все клапаны, через которые недовольство может вырваться наружу цивилизованным путем. Это опасно, давление растет и в какой-то момент может произойти взрыв", - считает Волков.

Отвечая на вопрос о том, почему расследования ФБК* о "бесстыдном обогащении российского политического класса" находят так мало отклика среди населения, оппозиционер отметил: "Я не согласен. Видео с дворцом Путина на Черном море посмотрели в соцсетях 120 млн человек. Когда десять лет назад мы начинали работать, 17% человек в опросах называли коррупцию самой большой проблемой России, сейчас их более 60%. Я уже говорил: протестовать открыто - слишком опасно. Но внутри напряжение нарастает".

Говоря о состоянии Навального, Волков рассказал: "Мы поддерживаем с ним связь через его адвокатов и сейчас находимся на той стадии, когда отсутствие новостей - это хорошие новости. Над Навальным больше не издеваются, как это было в начале его заключения, когда он был болен и объявил голодовку".

"Путин нужен нам для борьбы с терроризмом, для спасения климата - я часто слышу это, но меня это не убеждает. Список договоров, которые нарушил Путин, длинный. Россия является членом Совета Европы и, соответственно, по договору обещала выполнять решения Европейского суда по правам человека - и не делает этого. Это видно на примере дела Навального. В 1994 году в Будапештском меморандуме Россия гарантировала неприкосновенность территории Украины - а потом Путин оккупировал Крым. Россия подписала Минское соглашение по Донбассу, восточной Украине, и ничего не делает для его выполнения. Более того, Путин продолжает поддерживать сепаратистов. Я могу продолжить список. Тем, кто сейчас выступает за новые соглашения с Путиным, я хотел бы напомнить слова Эйнштейна: безумие - это раз за разом делать одно и то же, ожидая разные результаты. Путину нельзя доверять, сначала он должен доказать, что он выполняет заключенные соглашения", - заявил Волков.

*организация, признанная экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ