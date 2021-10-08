Желанная угроза

"Белоруссия уже давно планировала шантажировать ЕС беженцами. Это очень кстати польскому правительству: с помощью клеветы и изоляции оно хочет набрать внутриполитические очки", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Уже несколько месяцев все больше людей пытаются попасть в ЕС через Белоруссию. Несколько дней назад польский парламент продлил чрезвычайное положение на границе еще на 60 дней. Ситуация там критичная, заявили в правительстве. Белорусские пограничники якобы ежедневно пытаются нелегально переправить в Польшу сотни, если не тысячи мигрантов", - передает журналист Михал Кокот.

"Многое действительно говорит о том, что режим белорусского автократа Александра Лукашенко уже давно втайне планировал оказывать давление на ЕС таким образом. Цель: политический шантаж Запада, который ввел санкции против Лукашенко. Это, по крайней мере, подтверждают бывшие сотрудники белорусских спецслужб и офицеры, которые в прошлом году бежали в Варшаву и основали организацию BYPOL. Сейчас BYPOL сотрудничает с белорусской оппозицией, чтобы разоблачать действия сил безопасности режима".

"Ситуация на границе с Польшей, очевидно, развивается в точном соответствии с планом, разработанным белорусским КГБ еще в 2010 году под кодовым названием "Шлюз". Тогда, когда мировой финансовый кризис сильно ударил по белорусскому режиму, они хотели заставить ЕС перевести Минску больше денег. Политически все было сделано под предлогом обеспечения дополнительной защиты внешней границы ЕС. В действительности, белорусское правительство само спровоцировало кризис", - указывает издание.

"Александр Азаров, бывший высокопоставленный офицер белорусских вооруженных сил, занимавшийся вопросами нелегальной миграции и бежавший в прошлом году в Польшу, рассказал польским СМИ, что в 2010 году он узнал, что "группа людей, близких к белорусской погранслужбе, незаконно переправляла мигрантов через польскую границу". Когда он захотел проверить это, ему сказали, чтобы он не вмешивался, это дело спецслужбы. В то время план сработал: Минск получил от ЕС миллионы евро помощи для укрепления границы".

"На этот раз режим Лукашенко, очевидно, организовал через государственные туристические агентства дополнительные рейсы из Ирака. Мигранты, прибывающие в Минск по туристическим визам, доставляются посредниками к границе с Польшей. Иногда им говорят, что это уже граница с Германией".

"Но затем они сталкиваются с длинным забором из колючей проволоки, который с одной стороны охраняют польские полицейские, а по другую сторону стоят белорусские пограничники, которые не пускают их обратно в страну. Будучи окруженными, люди бродят по лесам в поисках выхода из тупика. Зачастую у них мало пищи, и они беззащитны перед холодом. По меньшей мере шесть человек уже погибли, предположительно от переохлаждения", - говорится в статье.

"Никто точно не знает, не погибло ли уже больше людей и что на самом деле происходит на границе. В связи с объявленным чрезвычайным положением ни гуманитарные организации, ни журналисты не могут попасть в закрытую зону на границе. Польское правительство утверждает, что только так пограничная полиция может работать беспрепятственно. Однако Amnesty International удалось задокументировать, что польская погранслужба осуществляет оттеснение мигрантов обратно на белорусскую сторону границы".

"Действия польского правительства практически не встречают сопротивления в обществе, - указывает Die Zeit. - (...) Время от времени люди проводят демонстрации против действий правительства, как недавно во Вроцлаве, где польского премьер-министра встретили в университете с плакатом "Моравецкий, не убивай беженцев". (...) Но массовых протестов в Польше не происходит. Согласно недавнему опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения Pollster, 72% поляков хотят, чтобы граница оставалась закрытой, а беженцев не пускали в страну. Половина респондентов охарактеризовала действия правительства на границе как "хорошие".

"Польские власти делают многое для создания видимости, что они защищают страну от непрошенных гостей. Они, очевидно, не стесняются даже натравливать людей на мигрантов. Несколько дней назад в Варшаве состоялась странная пресс-конференция министра внутренних дел Мариуша Каминьского. Министр представил журналистам фотографии, которые якобы были обнаружены на мобильных телефонах арестованных нелегальных иммигрантов. (...) Среди прочих была фотография, на которой мужчина якобы совокуплялся с лошадью".

"Речь не идет о том, чтобы кого-то заклеймить. Речь идет о том, чтобы показать, кто пытается пересечь нашу границу", - заявил Каминьский. (...) Новостной портал Oko.press выяснил, что фотография с лошадью, возможно, была взята вовсе не с телефона арестованного. Это был фрагмент из порнофильма, возможно, восьмидесятых или девяностых годов, который можно легко найти в сети. Так что правительство вполне заинтересовано в том, чтобы заклеймить мигрантов", - говорится в статье.

"Польская правящая партия PiS уже давно представляет беженцев как угрозу для Польши. В одной из своих избирательных кампаний партия открыто играла на этом страхе. В 2015 году Ярослав Качиньский, лидер PiS - тогда еще в оппозиции, - публично говорил об угрозе появления "шариатских зон" по всей Польше", - отмечает издание.

"На прошлой неделе Ильва Юханссон, комиссар ЕС по внутренним делам, также отвечающая за вопросы миграции, встретилась в Варшаве с министром внутренних дел Каминьским. (...) Юханссон попросила направить на границу сотрудников агентства по безопасности внешних границ ЕС Frontex, но министр внутренних дел Каминьский отказался это делать: в Польше, по его словам, "достаточно компетентных пограничных ведомств".

"Как начался миграционный кризис на восточной границе ЕС, теперь кажется ясным. Но как его можно закончить, никто толком не знает", - констатирует Die Zeit.