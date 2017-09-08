Путинская предвыборная кампания для АдГ

В то время как немецкие власти готовятся к хакерским атакам, в Германии есть слой населения, который особенно подвержен манипуляциям со стороны российского президента Путина. Это русские немцы. Согласно расследованию немецкого таблоида Bild, Кремль "целенаправленно при помощи государственного ТВ толкает русских немцев в объятия партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Ранее переселенцы из бывшего Советского Союза считались верными приверженцами "Христианско-демократического союза" (ХДС) из-за своей традиционной картины мира и благодарности канцлеру Гельмуту Колю, при котором в Германию из СССР приехали миллионы человек. Но сейчас ситуация поменялась: российские новости, группы в российских соцсетях и фейк-ньюз натравливают русских немцев против традиционных партий и вербуют за АдГ.

Так, крупные российские телевизионные каналы доступны в Германии и при этом очень популярны среди русскоязычного населения Германии. Но в перерывах между безобидными сериалами там распространяют теории заговора и сфальсифицированные новости, которые маскируют под серьезные. Часть сюжетов, как отмечает издание, снимается не только для отечественной аудитории, но и для русскоязычного населения Германии.

К примеру, популярный российский "Первый канал" некогда рассказал о том, что "в Германии якобы существует кастовая система, на вершине которой находятся западные немцы, далее - восточные немцы, а следом идут турки, немцы из стран Восточной Европы, и только в самом низу находятся русские немцы из стран бывшего СССР". Как подчеркивает Bild, цель подобных сюжетов - "натравить русских немцев на других мигрантов. В первую очередь - на мусульман".

А телеканал "Россия 24" сообщил о коварном плане американцев, согласно которому "немцы должны лишиться своей немецкой идентичности": "мол, из-за мигрантов в Германии должна сократиться рождаемость чистокровных немцев".