Человек, которому Путин поручил бороться с кризисом, считает, что глобальные рынки справляются с трудностями

Bloomberg публикует статью на основе интервью, которое председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала в четверг Bloomberg Television. Журналисты Гай Джонсон, Евгения Письменная и Пол Абелски дают характеристику самой Набиуллиной: "После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым у Украины, Набиуллина помогала стране пережить одно потрясение за другим". "Теперь в России возобновился экономический рост, который максимально ускорился за последние три с лишним года, а инфляция рекордно снизилась", - отмечают авторы.

"В глобальной экономике, а не только в российской экономике, произошла определенная адаптация к нескольким разновидностям неопределенности, в том числе к той, которая связана с геополитическими факторами, - сказала Набиуллина. - Мы видим, что на "Брекзит" рынок среагировал относительно спокойно. В целом уровень подобной волатильности довольно низок".

По мнению Набиуллиной, последствия падения цен на нефть для России затмевают ущерб от финансовых санкций США и ЕС.

"Экономика в целом уже адаптировалась к санкциям", - сказала она. "Был двухлетний период адаптации, - отметила Набиуллина. - Очень важно, что экономика начала расти даже в период, когда цены на нефть не очень высоки".

Издание комментирует: и все же Центробанку пришлось учесть усиление геополитических трений и его риски. Набиуллина сказала, что на следующей неделе, когда она и ее коллеги рассмотрят вариант со снижением ставок на 25-50 базисных пунктов, к списку вопросов для обсуждения добавится Северная Корея, пишут авторы.

"Как бы негативно ни воздействовали внешние факторы на российскую экономику, мы подготовили все инструменты, которые позволяют нам поддерживать финансовую стабильность, - сказала Набиуллина. - У нас есть все, что необходимо для реакции на любые перемены".

Издание напоминает, что ЦБ пришел на помощь одному из крупнейших в России частных банков - "Открытию".

Набиуллина "сказала, что то, как банк провел спасательную операцию, успокоило вкладчиков по всей стране", пересказывают авторы. "Но это не значит, что не будет проблем у конкретных банков или что мы завершили финансовую чистку", - добавила она.