Даже саудиты обращаются к России, в то время как враги Асада падают духом

"Саудовская Аравия может являться последней из стран, отказавшихся от смены режима в Сирии и поддавшихся успешной российской кампании по поддержке президента Башара Асада", - пишут Генри Мейер и Глен Кэри, корреспонденты Bloomberg. По словам авторов, есть признаки того, что страны, долго не соглашавшиеся по Сирии, теперь сотрудничают в рамках урегулирования, которое оставило бы Асада на его посту.

"В прошлом месяце саудиты организовали встречу групп сирийской оппозиции, добиваясь соглашения между теми, кто радикально настроен против Асада, и другими, кто не настаивает на его немедленном уходе, - говорится в статье. - Глава МИД России Сергей Лавров должен прибыть в Эр-Рияд в ближайшие дни: он проведет новые переговоры перед ожидаемым визитом в Москву короля Салмана".

"Теперь саудиты понимают, что русские могут быть единственной стороной, способной урегулировать сирийский конфликт, - заявил агентству Мустафа Алани, глава отдела обороны и безопасности в Исследовательском центре Персидского залива в Дубае. - Мысль о том, что режим может остаться, для них не проблема".

"Одна из мотиваций сближения с Россией - это желание Саудовской Аравии противостоять подъему другого главного покровителя Асада - Ирана", - пишут авторы материала. Для саудитов "режим больше не является проблемой, даже президент больше не проблема", по словам Алани. "Проблема - это вопрос иранцев на местах", - сказал эксперт.

"Россия видит в Иране стратегического союзника на Ближнем Востоке, в то время как для саудитов это смертельный враг", - поясняют журналисты. И все же их интересы могут пересекаться, пояснил Юрий Бармин, эксперту по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам. "Жесткая сила на местах в Сирии - это Россия, и это она командует", - заявил эксперт. "Но русские работают над сдерживанием влияния Ирана, и они могут обсуждать этот вопрос" с саудитами, считает Бармин.

"США и европейским союзникам, а также Саудовской Аравии и Турции пришлось переменить свою позицию по Асаду", - говорится в статье. Теперь они в основном соглашаются с тем, что он останется во время переходной фазы, сообщают авторы со ссылкой на западных дипломатов, знакомых с вопросом.