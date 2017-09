8 сентября 2017 г. Дэвид Акс | The Daily Beast Илон Маск запустил секретный роботизированный космический челнок. Нет, серьезно "Торопясь успеть до прихода урагана "Ирма", в четверг ракетный стартап SpaceX запустил на низкую орбиту - примерно 200 миль над землей - один из загадочных роботизированных космических челноков X-37B для тайной и, возможно, рекордной миссии, которая будет иметь серьезные последствия для армии... и для основателя SpaceX Илона Маска", - сообщает Дэвид Акс в The Daily Beast. "Частично многоразовая ракета Falcon 9 с X-37B на борту стартовала с Пускового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 10 утра. Через два часа первая ступень ракеты Falcon 9 опустилась к Флориде и невредимой приземлилась в Космическом центре имени Кеннеди", - говорится в статье. "Хотя SpaceX запускала спутники и другие космические аппараты для NASA и частных клиентов, запуск X-37B - ее первая строго военная миссия. В мае SpaceX запустила спутник для скрытного Национального управления военно-космической разведки, поддерживающего военные операции. Технологический миллиардер Маск основал SpaceX в 2002 году с целью понизить затраты на исследование космоса, - рассказывает Акс. - Все предыдущие запуски X-37B провела монополистическая компания United Launch Alliance (ULA), консорциум мегафирм Boeing и Lockheed Martin. Министр ВВС Хизер Уилсон, как сообщается, запретила ULA даже подавать заявку на запуск нынешней миссии X-37B и, сославшись на потенциальное снижение затрат, отдала SpaceX контракт на запуск вне конкурса". "SpaceX обычно берет меньше 100 млн долларов за отправку на орбиту космического корабля размером с X-37B на многоразовой ракете Falcon 9. SpaceX утверждает, что повторное использование частей каждой ракеты помогает не увеличивать цену. Ракета Atlas, которую применяла ULA для запусков X-37B, стоит не менее 109 млн долларов - и эта цена не обязательно включает в себя полную стоимость пуска ракеты. Уже в 2014 году военные платили в среднем 430 млн долларов за отправку спутника на орбиту на ракете ULA", - говорится в статье. "После нескольких лет взрывного роста SpaceX движется к захвату не менее 40% мирового рынка коммерческих космических запусков, стоимость которого составляет 6 млрд долларов в год, по данным Федерального управления авиации США. Недавний контракт с NASA на 1,6 млрд долларов помог SpaceX выйти на мировой рынок правительственных запусков. И теперь, благодаря запуску X-37B, компания закрепляет за собой место в престижном сегменте национальной безопасности правительственного рынка, стоимость которого составит не менее 70 млрд долларов до 2030 года", - сообщает журналист. "Быстрый рост SpaceX подчеркивает способность Маска формировать рынки и быть двигателем технологических изменений, - говорится в статье. - Помимо прорыва в индустрии запуска ракет, Маск трансформирует транспортную экономику... на Земле. Tesla, его компания по производству электрических автомобилей, помогает приблизить возможное полное исчезновение бензиновых автомобилей". Источник: The Daily Beast