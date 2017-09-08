Центральным разведывательным управлением тоже будут руководить роботы

Доун Мейеррикс, заместитель директора ЦРУ по научно-техническим вопросам, сообщила, что ее ведомство сейчас осуществляет 137 различных пилотных проектов в области искусственного интеллекта. Журналистка Foreign Policy Дженна Маклафлин поясняет, что Мейеррикс выступала на ежегодном саммите "Разведка и национальная безопасность" в Вашингтоне.

Мейеррикс сказала, что у ЦРУ есть "список недоработок" - различных проблем с искусственным интеллектом, решение которых ведомство хотело бы поручить частному сектору.

Разведслужбы давно намерены переложить на искусственный интеллект и машинное обучение некоторые из тех скучных обязанностей, которые сейчас выполняются аналитиками. В июне Роберт Кардильо, глава Национального агентства картографической разведки США, пообещал переложить на роботов 75% труда в области анализа и интерпретации изображений.

"Однако некоторые люди встревожены идеей заменить аналитиков алгоритмами: они считают, что в тонком искусстве разведки человек незаменим", - отмечает журналистка.

"Мы не можем просто вводить [информацию] в "черный ящик", - сказала Мейеррикс. - Мы не можем давать руководству рекомендации, когда нам непонятно, что произошло на промежуточном этапе" обработки информации.

Между тем разведка предупреждает: такие противники и соперники США, как Россия и Китай, стремятся обзавестись аналогичным потенциалом, говорится в статье.