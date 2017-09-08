Доклад ООН: санкции не останавливают северокорейскую ядерную программу

"Несмотря на то, что США выступают инициатором усилий по ослаблению северокорейской экономики, Пхеньян, оказывается, ловко обходит один из самых обширных в мире режимов санкций и собирает достаточные незаконные средства для финансирования своей программы по созданию ядерного оружия, по данным экспертов ООН", - пишет Foreign Policy.

"Насколько режим санкций расширяется, настолько растет масштаб уклонения, - отмечается в новом докладе группы экспертов ООН, наблюдающей за реализацией санкций против Северной Кореи. - Нестрогое введение в действие режима санкций вместе с развивающимися методами уклонения КНДР подрывают цели резолюций - заставить КНДР отказаться от всего оружия массового уничтожения".

"Настоящая реализация санкций сильно отстает от того, что необходимо для достижения основной цели, ядерного разоружения", - говорится в просочившемся 109-страничном докладе ООН, который должен был быть конфиденциальным. Доклад, выражающий обеспокоенность по поводу того, что "осуществление Северной Кореей программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, кажется, продолжится быстрыми темпами", был временно опубликован на украинском правительственном сайте.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал Foreign Policy, что доклад был опубликован в результате "технической ошибки" и что с тех пор он был удален с сайта. Foreign Policy публикует копию доклада, говорится в статье.

По данным доклада, после введения Китаем в феврале санкций против КНДР страна "перенаправила свой уголь другим странам-членам ООН, в том числе Малайзии и Вьетнаму".

"Чиновники в Пхеньяне тем временем находят клиентов в Африке, куда Северная Корея продает оружие и системы связи и где обучает элитные местные силы безопасности. Они также добились значительных успехов на Ближнем Востоке, где Северная Корея активизировала сотрудничество в области химического оружия и ракетных технологий с режимом президента Сирии Башара Асада", - передает издание.

В настоящее время группа экспертов ООН ведет расследования по данным направлениям.

Несмотря на предупреждения официальных лиц ООН, что Северная Корея искусно уклоняется от санкций, чиновники Белого дома заявили, что они по-прежнему поддерживают усиление санкций против Северной Кореи. "Мы собираемся продолжить стратегию максимизации давления на Северную Корею в глобальном масштабе", - заявил высокопоставленный представитель администрации.

Во время чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в понедельник постпред США Никки Хейли признала, что стратегия постепенного повышения давления не смогла сдержать ядерные амбиции Северной Кореи. По ее словам, США также внимательно проверят действия стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном, обвиняя их в том, что они "поддерживают его безрассудные и опасные цели по созданию ядерного оружия".

Китайские и российские чиновники выдвинули предложения о том, чтобы США и Южная Корея приостановили военные действия в обмен на прекращение северокорейских ракетных и ядерных испытаний. Представитель администрации подверг критике этот аргумент в четверг. "Мы точно не собираемся это делать", - сказал он.