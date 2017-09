8 сентября 2017 г. Сэм Левин | The Guardian Новый искусственный интеллект способен угадать по фотографии вашу сексуальную ориентацию Согласно новым исследованиям, проведенным в Стэнфордском университете (США), искусственный интеллект может угадать сексуальную ориентацию человека по фотографии, сообщает The Guardian. "Компьютерный алгоритм в 81% случаев правильно отличал гомосексуальных мужчин от гетеросексуалов и в 74% случаев - лесбиянок от гетеросексуальных женщин", - пишет журналист Сэм Левин. "Результаты исследования наталкивают на вопросы о биологическом происхождении сексуальной ориентации, этичности или неэтичности технологии распознавания лиц, а также о том, может ли подобное программное обеспечение нарушать право людей на тайну частной жизни или злонамеренно использоваться в целях, направленных против ЛГБТ-сообщества", - отмечает Левин, сообщая, что статья об исследовании опубликована в научном Journal of Personality and Social Psychology. Ученые использовали выборку, в которой содержалось более 35 тыс. изображений лиц, публично размещенных мужчинами и женщинами на одном из американских сайтов знакомств. Исследователи Михал Косински и Йилун Ванг проанализировали черты лица с помощью "глубоких нейронных сетей". "Согласно выводам исследования, у мужчин и женщин гомосексуальной ориентации обычно были "атипичные в гендерном отношении" черты лица, выражения лиц и "стиль ухода за лицом и волосами". В сущности, это значит, что мужчины-гомосексуалы выглядели более женственно и наоборот", - говорится в статье. На основании данных было также установлено, что "у мужчин гомосексуальной ориентации из выборки челюсти были более узкими, носы - длиннее, а лбы - больше, чем у мужчин-гетеросексуалов, а у женщин гомосексуальной ориентации - более крупные челюсти и не такие большие лбы, как у гетеросексуальных женщин". Люди правильно угадали ориентацию по фотографиям лишь в 61% случаев для мужчин и в 54% случаев для женщин. Авторы исследования заключили: "Лица содержат намного больше информации о сексуальной ориентации, чем может воспринять и истолковать человеческий мозг". "В исследовании высказано предположение, что его выводы "прочно поддерживают" теорию, что сексуальная ориентация предопределяется воздействием определенных гормонов в утробе матери, то есть люди рождаются гомосексуалами, а не становятся ими по собственному выбору. То, что машина реже угадывала ориентацию женщин, также может подкрепить гипотезу, что у женщин сексуальная ориентация менее стабильна", - передает корреспондент. Автор статьи отмечает, что исследование было не очень широким: использовались только фото представителей белой расы, не учитывались трансгендеры и бисексуалы. И все же у применения искусственного интеллекта в упомянутых целях могут быть колоссальные и тревожные последствия. "Поскольку в соцсетях и правительственных базах данных хранятся миллиарды изображений лиц, ученые предположили, что общедоступные данные могут использоваться для установления сексуальной ориентации человека без его согласия", - говорится в статье. Легко вообразить, что люди начнут проверять таким образом своих супругов или одноклассников. "Еще страшнее, что правительства стран, где представители ЛГБТ-сообщества до сих пор подвергаются преследованиям, гипотетически могут применить эту технологию для разоблачения граждан и гонений на них. Это значит, что создание подобного ПО и его продвижение - уже спорный шаг, поскольку может поощрить его злонамеренное применение", - заключает Левин. Источник: The Guardian