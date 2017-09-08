Путин как "голубь мира" для Украины?

Накануне Генассамблеи ООН президент России заговорил о миротворческой миссии ООН на Украине: он явно встревожен намерением Трампа поставлять Киеву вооружения, пишут СМИ. Предложения Путина имеют целью закрепить статус-кво в конфликте, который он поддерживает, при помощи ООН. Разделение Украины только усилится, Москва продолжит снабжать своих наместников-сепаратистов, но получит маску миротворца.

Накануне предстоящей Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин совершил неожиданный маневр, пишет Беньямин Трибе в швейцарской Neue Zuercher Zeitung. На саммите в Китае "Кремль предложил использовать миротворцев ООН в отколовшихся районах Восточной Украины", говорится в статье. Киев выступает с этим требованием с 2015 года, однако ранее оно не вызывало интереса у Москвы.

Генассамблея начинается на следующей неделе, и проект российской резолюции по миротворцам уже внесен в ООН и активно обсуждается экспертами.

Украина "рискует не только потерять политическую инициативу и прерогативу толкования войны на собственной территории, - для нее абсолютно неприемлемы детали путинского предложения", говорится далее. Россия предлагает использовать миротворцев только на линии соприкосновения для охраны наблюдательной миссии ООН. Однако Украина хотела бы, чтобы миротворцы контролировали всю сепаратистскую территорию и в особенности границу с Россией, через которую идет снабжение от Москвы, как бы та ни отрицала.

Помимо этого, Путин хочет, чтобы Киев ради подготовки миссии ООН наладил контакт с представителями мятежных территорий. Но Украина отказывается от этого "шага к неявному признанию сепаратистов", как пишет автор.

"Таким образом, - подытоживает Трибе, - условия, на которых Путин хочет затащить "голубые каски" на Украину, имеют своей целью закрепить нынешний статус-кво при помощи ООН. Разделение Украины только усилится, Москва сохранит все возможности по снабжению сепаратистов, но получит при этом маску миротворца".

"Внезапно российский президент заговорил о миротворческой миссии ООН в конфликте, который он поддерживает на Украине, - пишет в американской The Washington Post Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции. - В чем же дело? До этого Россия была решительно против какого-либо вовлечения ООН". Что-то поменялось для Кремля, считает политик.

"Версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, - это определенно провальный вариант, - продолжает автор. - Он хочет размещения легких сил вдоль линии соприкосновения между его сепаратистскими силами и всей остальной Украиной. Это выставляет конфликт внутренним украинским вопросом, предоставляя прикрытие находящимся там российским силам и российскому контролю над межгосударственной границей".

"Очевидно, что Кремль глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа серьезно раздумывает о поставке Украине современного оборонительного оружия, - считает Бильдт. - Это весьма усложнит любую возможность для России в будущем нанести удар по Украине своими регулярными войсками, как она сделала это в августе 2014 года и в феврале 2015 года".

"Администрация Трампа, несомненно, должна приступить к поставкам оружия", - советует политик, но США и ЕС должны одновременно "вывести Путина на чистую воду и представить предложения по эффективной миротворческой миссии для реализации Минского соглашения, которое предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях, вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границей".

Бильдт замечает, что для России мир может стать ключом не только к более конструктивным отношениям с Западом, но и к долгосрочному примирению с Украиной, которая иначе рискует стать вечным врагом России, говорится в статье.

Обозреватель Die Welt Рихард Херцингер критикует министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля за призывы ослабить антироссийские санкции: "Достаточным поводом для этого он считает шитое белыми нитками предложение Путина по Восточной Украине".

"Глава внешнеполитического ведомства превращается в лишенный критической оценки рупор недавнего пропагандистского маневра Путина, который служит цели дестабилизации и раскола Украины", - возмущен автор. Габриэль хочет "наградить" Путина за его "отравленное предложение".

"По представлению Путина, наблюдательный мандат должен будет распространяться лишь на район вдоль линии фронта, а не на занятую российскими военными территорию Донбасса. Кроме того, - сообщает автор публикации, - наместники русских оккупантов, так называемые сепаратисты незаконных "народных республик" Донецка и Луганска, должны быть включены в соответствующие соглашения".

По мнению журналиста, "все это выльется в фактическое международное признание российской оккупации украинской территории и зацементирует марионеточный режим на Восточной Украине, которым управляет Кремль". Украинские власти отвергли предложение Путина, сообщает он.

Мотивация, которая стоит за мнимой инициативой Кремля, ясна, говорится в статье: "при помощи неприемлемых для Украины предложений Киев будет загнан в позицию обороняющегося; стрелки будут переведены на украинское руководство, и именно ему вменят в вину продолжающиеся боевые действия".

"В четверг президент Украины Петр Порошенко утверждал, что российские военные учения, которые скоро начнутся в Белоруссии, - признак того, что Москва готовит свои силы к гораздо более масштабному конфликту", - передает корреспондент Newsweek, уточняя, что Порошенко выступал с ежегодным посланием в Верховной Раде.

"Нет пока никаких признаков, что Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, к сожалению, все больше", - сказал Порошенко.

"Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новой ударной группы российских войск для удара по украинской территории", - заявил Порошенко.