8 сентября 2017 г. Дзюнко Хориути | The Japan Times Для Синдзо Абэ Северная Корея - это желанный повод отвлечься от спора по поводу островов на 19-м саммите с Путиным Хотя премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин разошлись в своих подходах к обузданию атомных амбиций Северной Кореи на саммите в четверг, есть и хорошие новости, пишет Дзюнко Хориути в японской газете The Japan Times. Как отметили аналитики, для Абэ срочность решения северокорейской проблемы являлась желанным поводом отвлечься от ограниченного прогресса, достигнутого в разрешении японско-российского территориального спора и в том, что касается отсутствия послевоенного мирного договора, передает автор. Абэ связывает свои надежды на разрешение территориального спора с совместной экономической деятельностью на южных Курильских островах, находящихся под контролем России и оспариваемых Японией. Но на саммите в четверг было мало признаков прогресса, сообщает журналистка. "В некотором смысле Северная Корея может быть чуть-чуть спасителем политики Абэ, потому что, если в центре встречи - разговор двух лидеров о Северной Корее, это отвлечет внимание от совместной экономической деятельности", - отметил в беседе с автором Джеймс Браун, доцент в Университете Темпл в Японии. "Абэ оказался в сложном положении, поскольку он столько вложил в отношения с Россией, что, как я думаю, российская сторона знает, что он не может переменить свою позицию. Он так долго акцентировал связи с Россией, что почти не может от этого отказаться, он как бы попал в ловушку", - отметил эксперт. По словам аналитиков, Абэ считает тесную связь с Путиным по Северной Корее приоритетом и, в то время как Совбез ООН обсуждает новые санкции, он, видимо, не специально пытается отвлечь внимание от островного спора, говорится в статье. "Премьер-министр Абэ подвергся большому давлению перед встречей с президентом Путиным. Ситуация вокруг Северной Кореи стала чрезвычайно напряженной", - отметил политический комментатор Норио Тойошима. Однако Браун из Университета Темпл добавил, что возможности сотрудничества Японии и России по Северной Корее "довольно ограниченны, так как у них разный взгляд на вопрос". "Россия согласна по конечной цели денуклеаризации, но они не согласны касательно того, как этого добиться", - отметил эксперт. Источник: The Japan Times