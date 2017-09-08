Сближение России с Японией и Южной Кореей усложняется

За заговорщическими улыбками и призывами к инвестициям Владимир Путин в обществе своих гостей, японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, не сумел скрыть их расхождений во мнениях по поводу общего соседа - Ким Чен Ына, пишет журналист французской газеты Les Echos Бенжамен Кенель.

Менее чем через неделю после успешного испытания бомбы H, самой мощной из запущенных северокорейским лидером, хозяин Кремля принимал Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ина на своем третьем Восточном экономическом форуме в российской дальневосточной столице Владивостоке. Этот "азиатский Давос" объединил официальных представителей и предпринимателей в целях мобилизации инвестиций и активизации этого региона, которому Москва долгое время уделяла недостаточное внимание. В разгар напряженности со странами Запада из-за Украины и Сирии форум также символизирует разворот Кремля в сторону Востока, полагает автор статьи.

Северокорейский кризис подорвал просчитанную политико-экономическую дипломатию Владимира Путина в отношении его японского и южнокорейского коллег, традиционных союзников Вашингтона, считает Кенель. На трибуне форума лидеры трех государств, разумеется, выступили против "провокаций" Ким Чен Ына. Однако они были далеки от выступления единым фронтом по обсуждаемым вопросам. В своем выступлении российский президент сначала проигнорировал эту тему. Мун Чжэ Ин предупредил, что "возможно, пришло время для более строгих санкций". Далее Синдзо Абэ проявил твердость: "Международное сообщество должно объединиться, чтобы оказать как можно большее давление".

Оба дали понять, что предпочли бы дипломатический путь, однако надеются на российскую поддержку для принятия новых мер против Пхеньяна. В частности, это нефтяное эмбарго, продвигаемое Вашингтоном, идея о котором была отклонена хозяином Кремля в ходе предварительных двусторонних переговоров, комментирует Кенель.

В конце концов Владимир Путин, вынужденный затронуть эту тему перед лицом собравшихся министров и предпринимателей, снова высказал свою позицию: оставить в силе уже совместно принятые санкции, активизировать диалог, отвергать любой ответный удар военного характера, передает журналист. "Напугать их (т.е. Северную Корею. - Прим. ред.) невозможно, - настаивал глава Кремля. - Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии. Ведь все, что сейчас происходит - это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это ни к чему не приведет. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, а они все-таки не такие уж и глупые люди, поверьте мне, значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров и добиваются этой реакции. Но зачем вы им подыгрываете?"