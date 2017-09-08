Акушерское насилие: женщины изобличают, переступая через табу

Оживляются дебаты вокруг больничной практики, в частности обращения с женщинами, находящимися под анестезией. Студенты свидетельствуют, некоторые женщины решаются изобличать. Во Франции правительство требует прояснить ситуацию, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Каролина Кристиназ.

Визит к гинекологу - нечто интимное, об этом мало говорят. Табу? Почти. Но в один прекрасный день стена смущения разбивается и языки развязываются - тогда множатся рассказы с описаниями как хорошего, так и плохого опыта, говорится в статье.

В 2016 году по случаю Женского дня женевская ежедневная газета Le Courrier посвятила анкету "гинекологии и порой встречающимся в этой сфере патерналистским отклонениям", в частности подхватывая три "горестных и смелых" свидетельства на Facebook. Многие женщины откликнулись на призыв, и их исповеди показали, что такое явление, как акушерское насилие, не такая уж редкость, пишет журналистка.

Во Франции эта тема взорвала соцсети еще в 2015 году. В своем блоге некий "фармацевт, переметнувшийся в предприниматели", опубликовал содержание записных книжек студентов, проходивших медицинскую стажировку по гинекологии. Там он раскрывал, что в процессе обучения студентов-медиков заставляли осуществлять пальпацию влагалища и прямой кишки на пациентках и пациентах, находившихся под наркозом в операционном блоке. Его публикация, подхваченная СМИ, в частности французским кабельным информационным телеканалом LCI, вызвала вопли негодования, но затем все успокоилось.

Однако 31 августа полемика активизировалась. Французская студентка пятого курса медицинского факультета Эльза Дешезо в рубрике обсуждений на сайте Le Monde ответила Лорану Веркустру, акушеру-гинекологу, работавшему в больнице и вышедшему на пенсию, по поводу его рассказа о плохом обращении с пациентами в больничной среде.

Студентка изложила свое мнение, которое было ретвитнуто 830 раз: "Пальпация влагалища без согласия является насилием". Она написала: "Мне предложили сделать пальпацию влагалища 78-летней пациентки во время лапароскопии, когда она заснула. Я отказалась (и вынуждена была давать объяснения)".

В тот же день в публикации, озаглавленной "Пальпация влагалища без согласия продолжается!" "переметнувшийся фармацевт" отозвался на высказывание студентки-медички и со своей стороны изобличил отказ властей "противостоять действиям, подпадающим под квалификацию такого преступления, как изнасилование". "Я надеялся на куда более сильную реакцию сверху. Но распоряжения так и не последовало", - сетовал он.

Все это вызвало настоящий тарарам, пишет Кристиназ. 6 сентября Верховный Совет по вопросам равенства мужчин и женщин опубликовал в Twitter парламентский запрос от Марлен Скьяппа, госсекретаря Франции по вопросам равенства мужчин и женщин. Она требует прояснить сегодняшнее положение вещей, чтобы оценить и конкретизировать такое явление, как акушерское насилие.