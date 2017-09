8 сентября 2017 г. Скотт Шейн | The New York Times Фейковые американцы, которых Россия создала для влияния на выборы "Иногда наступление на международной арене начинается с нескольких выстрелов, которые почти не привлекают внимания. Так было и в прошлом году, когда Мелвин Редик из Харрисбурга, Пенсильвания - приветливый американец в бейсболке, надетой задом наперед, отец маленькой дочки, - разместил в "Фейсбуке" ссылку на только что появившийся сайт", - пишет журналист The New York Times Скотт Шейн. "Эти ребята показывают скрытую правду о Хиллари Клинтон, Джордже Соросе и других лидерах США, - написал он 8 июня 2016 года. - Заходите на сайт #DCLeaks. Он очень интересный!" Издание замечает: "Ни одного Мелвина Редика нет в реестрах Пенсильвании, а его фотографии, похоже, позаимствованы у ничего не подозревающего бразильца. Но эта выдумка заслужила небольшое место в истории: записи Редика в соцсети в то утро были одним из первых публичных признаков беспрецедентного иностранного вмешательства в функционирование американской демократии". Сайт DCLeaks заработал несколькими днями раньше. "Он разместил первые образчики материалов, украденных российскими хакерами у видных американцев, которые имели резонанс на всем протяжении избирательной кампании и после начала президентства Трампа. Подставные лица, которые продвигали этот сайт, были передовым отрядом киберармии, которая состояла из подложных аккаунтов в "Фейсбуке" и "Твиттере", - легиона самозванцев, контролируемых Россией, чьи операции все еще расследуются", - утверждает издание. "Расследование New York Times и новые исследования фирмы кибербезопасности FireEye обнажают часть механизмов, с помощью которых предполагаемые российские агенты применяли "Твиттер" и "Фейсбук" для распространения сообщений, направленных против Хиллари Клинтон, и рекламы украденных хакерами материалов, которые были слиты ими в интернет", - отмечает издание. "В "Твиттере", как и в "Фейсбуке", отпечатки пальцев России видны на сотнях или тысячах фейковых аккаунтов, которые регулярно размещали сообщения против г-жи Клинтон", - пишет автор, сообщая, что среди этих аккаунтов было много твиттер-ботов. "Усилия россиян часто были топорными или фальшивыми, казалось, что это были действия по методу проб и ошибок, и многие записи, которые выглядят подозрительно, не распространялись широко. Возможно, эти подделки внесли лишь скромный вклад в гул голосов настоящих американцев в предвыборной схватке, но все же они способствовали разжиганию негодования и подозрений в остро поляризованной стране", - замечает издание. Автор признает, что атрибуция подложных аккаунтов в соцсетях - непростая задача. "Россия намеренно затушевывает свою роль в операциях влияния, говорят американские разведчики. Даже опытные следователи часто не могут удостовериться, кто стоит за конкретной записью в "Фейсбуке" или за твиттер-ботом: сотрудники российской разведки, платные "тролли" из Восточной Европы или хакеры из многочисленного российского криминального мира", - пишет издание, отмечая, что на одном из российских сайтов можно купить множество уже существующих аккаунтов в соцсетях. "И все же след, который ведет от российских операций к поддельному Мелвину Редику, весьма отчетлив. Разведка США заключила, что сайт DCLeaks.com был создан российской ГРУ в июне 2016 года", - пишет автор. Сайт начал публиковать пестрый набор электронных писем, добытых хакерами. Издание отмечает, что в первые недели существования DCLeaks не привлекал внимания СМИ, но 8 июня его каким-то образом обнаружили и начали продвигать некоторые пользователи "Фейсбука". Аккаунт под именем Редика разместил сообщения о нем в двух группах. По словам автора, Редика нет в списках бывших учащихся в школе и университете, которые он указал на своем сайте. "На одной из его фотографий этот человек, который якобы всю жизнь обитает в Пенсильвании, сидит в ресторане в Бразилии, на другой в спальне его дочери, похоже, имеется электророзетка бразильского формата. В соцсети он никогда не писал о личном, а лишь выкладывал статьи из прессы, отражающие пророссийские взгляды", - пишет издание. В то же утро "Кэтрин Фултон" тоже начала рекламировать DCLeaks на корявом английском, похожем на манеру выражаться Редика. То же самое делала "Элис Донован". Но может быть, это все же были реальные американцы? "New York Times спросила у "Фейсбука" об этих и еще полудюжине аккаунтов, которые выглядели российскими подделками. Компания провела стандартную процедуру проверки, попросив пользователей подтвердить их честные намерения. Все сомнительные аккаунты не смогли этого сделать и были удалены с "Фейсбука", - сообщает автор. "Тем временем в "Твиттере" сотни аккаунтов деловито размещали информацию против г-жи Клинтон и рекламировали утечки материалов, добытых российскими хакерами. Следователи FireEye несколько месяцев проверяли аккаунты в "Твиттере", которые были связаны с определенными онлайн-персонами, выдававшими себя за активистов, и, похоже, демонстрировали российский "почерк": DCLeaks, Guccifer 2.0, Anonymous Poland и еще несколько. FireEye заключила, что все они были связаны между собой и с российскими хакерскими группировками, в том числе с APT28, или Fancy Bear, которую американская разведка обвиняет во взломе и сливе электронной переписки демократов", - говорится в статье. Ли Фостер из FireEye говорит, что некоторые аккаунты раньше использовались для незаконной рекламы и, вероятно, были куплены на черном рынке. Были также подлинные аккаунты, захваченные хакерами. В записях, которые размещались в "Твиттере", часто использовались твиттер-имена пользователей, чье внимание авторы хотели привлечь - СМИ, журналистов, ведомств и политиков. По мнению Фостера, авторы явно хотели подогреть дебаты о материалах, слитых хакерами. Американец Дж. М. Берджер, который отслеживал в "Твиттере" сотни аккаунтов, заподозренных в связях с Россией или размещавших российскую пропаганду, говорит: в период предвыборной кампании они часто размещали ответы на записи Трампа. "Очевидно, это была попытка повлиять на Дональда Трампа. Они знают, что он читает твиты", - сказал он. "В то же самое время и среди левых, и среди правых сторонников Трампа некоторые скептики сетуют, что Москва превратилась в объект страхов, который автоматически обвиняют в проступках, не имея особых доказательств", - отмечает издание. "Да, русские были к этому причастны. И да, Трамп пользуется большой неподдельной поддержкой", - говорит Эндрю Вейсбёрд, исследователь интернета. Он признал, что нарек некоторые аккаунты в "Твиттере" "кремлевскими троллями", основываясь лишь на том, что они оставляют твиты пророссийского содержания. "Наша газета связалась с несколькими такими пользователями, они уверяли, что пришли к своим антиамериканским, пророссийским взглядам честно, не получая платы или инструкций из Москвы", - пишет автор, цитируя высказывания этих пользователей. Источник: The New York Times