8 сентября 2017 г. Николас Фэндос, Мэгги Хаберман | The New York Times Трамп-младший заявил, что ему была нужна "российская грязь", чтобы определить "пригодность" Клинтон к президентству В четверг Дональд Трамп-младший сообщил участникам расследования в Сенате, что он назначил встречу в июне 2016 года российской женщине-юристу, потому что был заинтригован тем, что у нее может быть вредоносная информация о Хиллари Клинтон, сказав, что было важно узнать о "пригодности" Клинтон к президентской должности, сообщает The New York Times. Но, по его словам, из встречи в Trump Tower ничего не вышло, и он был абсолютно уверен в том, что никогда не был соучастником кампании российского правительства по подрыву прошлогодних президентских выборов. В течение пяти часов участники расследования из юридического комитета Сената активно расспрашивали Трампа по многочисленным темам, связанным со встречей с российским адвокатом, говорится в статье. В своих подготовленных замечаниях Конгрессу в четверг Трамп-младший заявил, что он вначале сомневался, когда услышал, что у российского адвоката Натальи Весельницкой может быть информация, компрометирующая Клинтон. Несмотря на свой интерес, по его словам, он всегда намеревался проконсультироваться с адвокатами об уместности использования какой-либо информации, которую Весельницкая, имеющая связи с Кремлем, предоставила ему на встрече. В четверг Трамп-младший объяснил свое решение согласиться на эту встречу следствием того, что штаб, собранный его отцом, действовал достаточно хаотично, полагаясь на интуицию, а не попыткой вступить в сговор с Россией. Он сказал участникам расследования, что работа в предвыборном штабе отца поглощала все его время. "Я никогда раньше не работал в предвыборном штабе, и это был изнурительный, всепоглощающий, меняющий жизнь опыт. Каждый день я отвечал на десятки, если не сотни электронных писем и телефонных звонков", - сообщил он. Авторы статьи комментируют: "Он второй человек, связанный с предвыборной кампанией Трампа, который рассказал участникам расследования Конгресса о том, что штаб был, по сути, слишком неопытным и незнакомым с политикой, чтобы разработать мастерскую стратегию, не говоря уж о том, чтобы координировать действия с российским правительством. Зять Трампа, Джаред Кушнер, описал аналогичную картину во время интервью с сенатским комитетом по разведке". "В своем заявлении Трамп-младший сказал, что у него были некоторые сомнения по поводу предложения организатора встречи в июне 2016 года Роба Голдстоуна. Этот, по его словам, "колоритный" музыкальный промоутер, с которым он познакомился через сына российского олигарха, попросил его согласиться на встречу, которая предполагала получение потенциально дискредитирующей Клинтон информации", - сообщает издание. "Поскольку у меня не было никакой дополнительной информации, чтобы подтвердить сказанное Робом, я не совсем понимал, что предпринять в связи с его электронным письмом, - сказал он. - У меня не было возможности оценить надежность, достоверность и точность всего, о чем он говорил". "Как потом выяснилось, мой скептицизм был оправдан, - добавил Трамп. - Встреча не дала никакой значимой информации и не была связана с тем, что было обещано". Источник: The New York Times