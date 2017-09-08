Борьба вокруг "Северного потока" готова разгореться на фоне того, как страны раскрывают свои карты

"Серьезная борьба вокруг планируемого "Газпромом" строительства трубопровода "Северный поток-2" начнется этой осенью, за два года до того, как по нему начнет поступать газ из России по дну Балтийского моря в Германию", - пишет Politico.

"Между странами ЕС, скорее всего, возникнут глубокие расхождения во мнениях о том, как регулировать проект, что станет испытанием для единства блока по вопросу о том, как иметь дело с Москвой и как продвигать планы энергетической диверсификации ЕС", - говорится в статье.

"Причиной конфликта является требование Европейской комиссией мандата от национальных правительств на переговоры с Россией по особым нормативным положениям для подводного трубопровода. Москва также должна дать согласие на переговоры", - отмечает автор статьи Анка Гурзу.

Комиссия назвала нынешний статус проекта "правовым вакуумом", поскольку трубопровод не регулируется законами ЕС об энергетической либерализации, известными как Третий энергетический пакет.

Это вынуждает страны публично выразить свою позицию по "Северному потоку-2", говорится в статье.

"Новости в 2015 году о том, что "Газпром" хочет удвоить пропускную способность существующего трубопровода "Северный поток-1", сосредоточив 80% импорта российского газа в ЕС на этом маршруте, разгневала государства Центральной и Восточной Европы. Брюссель также выразил несогласие, боясь, что проект усилит доминирующие позиции "Газпрома" и подорвет проект энергетического союза Еврокомиссии по ослаблению зависимости блока от российского газа", - пишет издание.

"Но проект трубопровода стоимостью в 9,5 млрд евро и протяженностью в 1200 километров пользуется поддержкой Германии, Австрии и, возможно, других стран Западной Европы. Он имеет финансовую поддержку немецких компаний Uniper и Wintershall, австрийской OMV, французской Engie и англо-голландской Shell", - говорится в статье.

"Комиссия всегда была против этого, ... но в итоге она пришла к выводу о том, что здесь слишком много политики", - говорит Марко Джули, аналитик в исследовательском центре Европейский центр политики (European Policy Centre, Брюссель). - [Брюссель] перекладывает ответственность на страны-члены блока".

"Чиновники ждут результатов выборов в Германии в конце сентября, после чего, по их словам, начнутся серьезные переговоры по мандату Комиссии", - пишет издание, напоминая, что Ангела Меркель выступала против такого мандата.

"Страны Центральной и Восточной Европы поняли, что ... идеальным вариантом будет сформулировать условия, которые русские не смогут выполнить", - считает Северин Фишер, исследователь Центра исследований безопасности (Center for Security Studies, Цюрих).