Российский международный вещательный конгломерат Russia Today советует нам "Задавать больше вопросов". Его партнер в интернете, Sputnik, сообщает нам, что он "рассказывает о неизвестном". Но более точный девиз этих государственных предприятий звучит так: "Решено заранее", иронизирует московский корреспондент Sky News Джон Спаркс.

"У меня не так давно состоялся откровенный разговор с корреспондентом Russia Today по этому вопросу. Проявив неожиданную откровенность, она рассказала мне, как трудно работать на Russia Today", - сообщает он.

"Редакторы решают, что должны сказать журналисты до начала репортажа - сюжетная линия задается заранее. Затем журналисты RT должны найти экспертов, комментаторов или события, которые подтверждают взгляд их начальства на данную новость", - говорится в статье.

"Это непросто, - сказала она мне. - Иногда просто невозможно найти никого, кто был бы согласен с линией, например, по Ирану, - и ты оказываешься в дураках".

Возьмем пример американца Эндрю Фейнберга, который с трудом протянул пять месяцев на посту >"корреспондента Sputnik в Белом доме". Он говорит, что "рассказывать о неизвестном" на самом деле означает "отражать российскую позицию по любой новости, независимо от того, соответствует ли она реальности или нет".

Репортер Илья Кизиров подробно рассказывал о своих проблемах в статье для Coda Story, когда редакторам было дано указание Кремля забыть об "объективности" и вести "новую холодную войну".

Автор приводит примеры подобных сообщений в российских СМИ, в частности, о секретных биологических лабораториях США на Украине и подрывной деятельности MI-6 против России в Грузии.

"И, в некотором смысле, нынешние власти могут следовать советскому сценарию. В 1983 году агентов КГБ, как хорошо известно, обвинили в размещении новости в индийской газете, в которой утверждалось, что СПИД является продуктом военных разработок США. Затем советские публикации распространили его по всему миру", - говорится в статье.